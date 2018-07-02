В парке Партизанской славы в Киеве из озера выловили тело молодого парня

Спасатели получили информацию о том, что в озере находится тело человека

В городе Киев на территории парка Партизанской славы утонул молодой человек. Его тело спасатели вытащили из местного озера, сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Фото с места трагедии (kyiv.dsns.gov.ua)

Погибший молодой человек был 1994 года рождения. Тело утопленника водолазы обнаружили на глубине трех метров и на расстоянии десяти метров от берега.

На место происшествия прибыла команда спасателей и "скорая". Медики констатировали смерть. Детали случившегося пока неизвестны, их выяснением занимаются патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Киеве девушка упала с недостроя, пытаясь сделать селфи.