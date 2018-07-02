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В парке Партизанской славы в Киеве из озера выловили тело молодого парня

STYLERLIFE        02.07.2018 - 23:27
Иллюстративное фото (unsplash.com/Inge Maria)
Иллюстративное фото (unsplash.com/Inge Maria)

Спасатели получили информацию о том, что в озере находится тело человека

В городе Киев на территории парка Партизанской славы утонул молодой человек. Его тело спасатели вытащили из местного озера, сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. 

Фото с места трагедии (kyiv.dsns.gov.ua)

Погибший молодой человек был 1994 года рождения. Тело утопленника водолазы обнаружили на глубине трех метров и на расстоянии десяти метров от берега.

На место происшествия прибыла команда спасателей и "скорая". Медики констатировали смерть. Детали случившегося пока неизвестны, их выяснением занимаются патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Киеве девушка упала с недостроя, пытаясь сделать селфи.

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Теги: несчастный случай
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