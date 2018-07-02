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Экстремальное селфи: в Киеве девушка упала с недостроя (видео)

STYLERLIFE        02.07.2018 - 17:54
Скриншот из видео с места происшествия (YouTube/Kyiv Operativ)
Скриншот из видео с места происшествия (YouTube/Kyiv Operativ)

Девушка полезла за новыми фото на недострой и сорвалась вниз

В Киеве вечером 1 июля группа молодых людей взобралась на крышу недостроя по ул. Андреевской, 15, чтобы сделать несколько экстремальных селфи. Одна из девушек слишком увлеклась, позируя на самом краю дома, не удержала равновесие и упала. Об этом сообщается на Facebook-странице сообщества "Киев Оперативный".

Видео с места происшествия (Youtube/Kyiv Operativ)

К счастью, падение было непродолжительным - девушка "приземлилась" этажом ниже и осталась жива. Но, несмотря на благополучный исход, без травм не обошлось: девушка разбила голову и потеряла сознание. Молодая "модель" была срочно госпитализирована. Сейчас о ее состоянии ничего не известно.

Новость об этом инциденте вызвала шквал негативных комментариев и черного юмора в адрес девушки и ее компании.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что это не первый трагический случай при попытке сделать селфи. Ранее девушка погибла при попытке сфотографировать себя в днепровском ресторане.

Видео: РБК-Украина 

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Теги: Киев, селфи, несчастный случай
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