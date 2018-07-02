Екстремальне селфі: в Києві дівчина впала з недобудови (відео)

Дівчина полізла за новими фото на недобудову і зірвалася вниз

У Києві увечері 1 липня група молодих людей вилізла на дах недобудови по вул. Андріївській, 15, щоб зробити кілька екстремальних селфі. Одна з дівчат занадто захопилася, позуючи на самому краю будинку, не втримала рівновагу і впала. Про це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти "Киев Оперативный".

Відео з місця події (Youtube/Kyiv Operativ)

На щастя, падіння було нетривалим - дівчина "приземлилася" поверхом нижче і залишилася живою. Але, не зважаючи на благополучний результат, без травм не обійшлося: дівчина розбила голову і втратила свідомість. Молода "модель" була терміново госпіталізована. Зараз про її стан нічого не відомо.

Новина про цей інцидент викликала шквал негативних коментарів і чорного гумору на адресу дівчини і її компанії.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що це не перший трагічний випадок при спробі зробити селфи. Раніше дівчина загинула при спробі сфотографувати себе в дніпровському ресторані.

Відео: РБК-Україна