"Я - співачка міжнародного масштабу": Наташа Корольова виїхала з Росії в США і заговорила про еміграцію

Уродженка Києва Наташа Корольова, яка підтримує війну і вбивства мирних українців російськими солдатами і найманцями, раптово покинула улюблену Росію і поїхала в США.

Ясна річ, що її російські фанати, які завдяки ТБ ненавидять "загниваючий Захід", засудили співачку. Тому їй довелося виправдовуватися. Зробила вона це в інтерв'ю ProZvezd. Вийшло, однак, незграбно і навіть смішно.

Що сказала Королева про еміграцію в США

У центрі скандалу виконавиця пісеньки про "малєнькую страну" опинилася після того, як виїхала в Майамі. І деякі ЗМІ написали, що вона, посварившись з чоловіком Сергієм Глушка, емігрувала в Америку.

Корольова з чоловіком підтримують війну в Україні (фото: instagram.com/koroleva__star)

Однак сама співачка-українофобка все заперечує.

"Я нікуди не емігрувала. Про це не може йти навіть і мови. Послухайте, я - артист міжнародного масштабу, з 16 років виступаю по всьому світу. В Америці, як ви знаєте, буваю регулярно", - розповіла вона.

Наташа Корольова у США (фото: instagram.com/koroleva__star)

"У мене тут живуть сестра, племінниця, мама. Мама - у віці. На жаль, їй зараз складно, як раніше, по кілька разів на рік літати до мене в Москву. Тому я вибралася до неї. У мене видалося кілька вільних днів, і я вирішила провідати маму. Що в цьому поганого?" - додала співачка.

Також Корольова, боячись втратити шанувальників і, можливо, навіть сісти у в'язницю, попросила росіян не вважати її "зрадницею батьківщини".

Наташа Корольова народилася в Києві (фото: instagram.com/koroleva__star)

До слова, тираду про те, що вона "артист світового рівня" Наташа повторила і в своєму Instagram. І ці слова розсмішили навіть її підписників.