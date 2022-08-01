ua ru
Пн, 01 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Я - співачка міжнародного масштабу": Наташа Корольова виїхала з Росії в США і заговорила про еміграцію

Новость на русском →
Росія, Понеділок 01 серпня 2022 14:20
"Я - співачка міжнародного масштабу": Наташа Корольова виїхала з Росії в США і заговорила про еміграцію Наташа Корольова підтримує війну в Україні (колаж: Styler)
Автор: Styler

Уродженка Києва Наташа Корольова, яка підтримує війну і вбивства мирних українців російськими солдатами і найманцями, раптово покинула улюблену Росію і поїхала в США.

Ясна річ, що її російські фанати, які завдяки ТБ ненавидять "загниваючий Захід", засудили співачку. Тому їй довелося виправдовуватися. Зробила вона це в інтерв'ю ProZvezd. Вийшло, однак, незграбно і навіть смішно.

Що сказала Королева про еміграцію в США

У центрі скандалу виконавиця пісеньки про "малєнькую страну" опинилася після того, як виїхала в Майамі. І деякі ЗМІ написали, що вона, посварившись з чоловіком Сергієм Глушка, емігрувала в Америку.

&quot;Я - співачка міжнародного масштабу&quot;: Наташа Корольова виїхала з Росії в США і заговорила про еміграцію

Корольова з чоловіком підтримують війну в Україні (фото: instagram.com/koroleva__star)

Однак сама співачка-українофобка все заперечує.

"Я нікуди не емігрувала. Про це не може йти навіть і мови. Послухайте, я - артист міжнародного масштабу, з 16 років виступаю по всьому світу. В Америці, як ви знаєте, буваю регулярно", - розповіла вона.

&quot;Я - співачка міжнародного масштабу&quot;: Наташа Корольова виїхала з Росії в США і заговорила про еміграцію&quot;Я - співачка міжнародного масштабу&quot;: Наташа Корольова виїхала з Росії в США і заговорила про еміграцію

Наташа Корольова у США (фото: instagram.com/koroleva__star)

"У мене тут живуть сестра, племінниця, мама. Мама - у віці. На жаль, їй зараз складно, як раніше, по кілька разів на рік літати до мене в Москву. Тому я вибралася до неї. У мене видалося кілька вільних днів, і я вирішила провідати маму. Що в цьому поганого?" - додала співачка.

Також Корольова, боячись втратити шанувальників і, можливо, навіть сісти у в'язницю, попросила росіян не вважати її "зрадницею батьківщини".

&quot;Я - співачка міжнародного масштабу&quot;: Наташа Корольова виїхала з Росії в США і заговорила про еміграцію

Наташа Корольова народилася в Києві (фото: instagram.com/koroleva__star)

До слова, тираду про те, що вона "артист світового рівня" Наташа повторила і в своєму Instagram. І ці слова розсмішили навіть її підписників.

&quot;Я - співачка міжнародного масштабу&quot;: Наташа Корольова виїхала з Росії в США і заговорила про еміграцію

Нагадаємо, що в травні Наташа Корольова виступила перед росіянами до "дня перемоги", поки терористи з РФ вбивали мирних українців.

Читайте більше про українських зірок, які підтримують Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Наташа Королева
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя