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"Я - певица международного масштаба": Наташа Королева уехала из России в США и заговорила об эмиграции

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Россия, Понедельник 01 августа 2022 14:20
"Я - певица международного масштаба": Наташа Королева уехала из России в США и заговорила об эмиграции Наташа Королева поддерживает войну в Украине (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Уроженка Киева Наташа Королева, которая поддерживает войну и убийства мирных украинцев российскими солдатами и наемниками, внезапно покинула любимую Россию и уехала в США.

Понятное дело, что ее российские фанаты, которые благодаря ТВ ненавидят "загнивающий Запад", осудили певицу. Поэтому ей пришлось оправдываться. Сделала она это в интервью ProZvezd. Получилось, однако, неуклюже и даже смешно.

Что сказала Королева об эмиграции в США

В центре скандала исполнительница песенки про маленькую страну оказалась после того, как выехала в Майами. И некоторые СМИ написали, что она, разругавшись с мужем Сергеем Глу­шко, эмигрировала в Америку.

&quot;Я - певица международного масштаба&quot;: Наташа Королева уехала из России в США и заговорила об эмиграции

Королева с мужем поддерживают войну в Украине (фото: instagram.com/koroleva__star)

Однако сама певица-украинофобка все отрицает.

"Я никуда не эмигриро­вала. Об этом не мож­ет идти даже и речи. Послушайте, я - арт­ист международного масштаба, с 16 лет вы­ступаю по всему миру. В Америке, как вы знаете, бываю регуля­рно", - рассказала она.

&quot;Я - певица международного масштаба&quot;: Наташа Королева уехала из России в США и заговорила об эмиграции&quot;Я - певица международного масштаба&quot;: Наташа Королева уехала из России в США и заговорила об эмиграции

Наташа Королева в США (фото: instagram.com/koroleva__star)

"У меня здесь жи­вут сестра, племянни­ца, мама. Мама - в возрасте. К сожалению, ей сейчас сложно, как прежде, по неско­льку раз в год летать ко мне в Москву. Поэтому я выбралась к ней. У меня выдалось несколько свободных дней, и я решила проведать маму. Что в этом плохого?" - добавила певица.

Также Королева, боясь потерять поклонников и, возможно, даже сесть в тюрьму, попросила россиян не считать ее "изменщицей родины".

&quot;Я - певица международного масштаба&quot;: Наташа Королева уехала из России в США и заговорила об эмиграции

Наташа Королева родилась в Киеве (фото: instagram.com/koroleva__star)

К слову, тираду о том, что она "артист мирового уровня" Наташа повторила и в своем Instagram. И эти слова рассмешили даже ее подписчиков.

&quot;Я - певица международного масштаба&quot;: Наташа Королева уехала из России в США и заговорила об эмиграции

Напомним, что в мае Наташа Королева выступила перед россиянами ко "дню победы", пока террористы из РФ убивали мирных украинцев.

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Наташа Королева
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