Юний українських шахіст здобув одразу дві перемоги

STYLER LIFE 05.08.2018 - 17:26
Ілюстративне фото: Шахи (pixabay) Ілюстративне фото: Шахи (pixabay)

Одним з його опонентів був росіянин

Нещодавно юний шахіст зі Львова, Роман Ковальський, здобув одразу дві перемоги в рамках турніру "European Youth and Rapid Blitz", що проходить у Румунії, всього за одну партію проти опонента з Росії. Про курйозний інцидент розповіла мама хлопчика на своїй сторінці в Facebook.

Юний українських шахіст здобув одразу дві перемогиФото: Роман Ковальський за шахами (facebook.com/anna.shyshkina)

Реакція мережі на пост мами юного шахіста була миттєвою, всі вітали спортсмена і хвалили його за патріотизм і сильний дух. Ось як описала цей випадок сама Анна Ковальська: "Рома сьогодні грав з суперником з Росії. Він запитує Рому - який у тебе рейтинг? Рома - I do not understand you. Той - що?! Поруч сидить молдаванин і говорить російському - він не розуміє російську. Той - як НЕ розуміє, він же з України. Рома, після партії мені, - мама, я так давно мріяв потролити так росіян. П. С. Партію легко виграв. П. П. С. Хто думає, що це нетолерантно, мені все одно".

Юний українських шахіст здобув одразу дві перемоги

Скріншот поста мами Романа Ковальського (facebook.com/anna.shyshkina)

І, як видно з коментарів, юного патріота не тільки не засудили, але і всіляко йому салютировали. Варто відзначити, що всього за 5 годин пост Анни Ковальської зібрав понад 11 тисяч лайків і майже півтори тисячі коментарів.

Юний українських шахіст здобув одразу дві перемоги

Юний українських шахіст здобув одразу дві перемоги

Скріншот коментарів до публікації facebook.com/anna.shyshkina)

До речі, Рома не єдиний маленький спортсмен, який здобув перемогу. Нещодавно юні футболісти виграли у престижному турнірі з міні-футболу. А ще в Києві відбувся неймовірно милий забіг - малюки змагалися на швидкість в ходунках.

Варто відзначити, що до маленьким любителям спорту виявляють інтерес і професійні спортсмени – півзахисник "Шахтаря" потренував юних футболістів.

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