Юний українських шахіст здобув одразу дві перемоги

Ілюстративне фото: Шахи (pixabay)

Одним з його опонентів був росіянин

Нещодавно юний шахіст зі Львова, Роман Ковальський, здобув одразу дві перемоги в рамках турніру "European Youth and Rapid Blitz", що проходить у Румунії, всього за одну партію проти опонента з Росії. Про курйозний інцидент розповіла мама хлопчика на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Роман Ковальський за шахами (facebook.com/anna.shyshkina)

Реакція мережі на пост мами юного шахіста була миттєвою, всі вітали спортсмена і хвалили його за патріотизм і сильний дух. Ось як описала цей випадок сама Анна Ковальська: "Рома сьогодні грав з суперником з Росії. Він запитує Рому - який у тебе рейтинг? Рома - I do not understand you. Той - що?! Поруч сидить молдаванин і говорить російському - він не розуміє російську. Той - як НЕ розуміє, він же з України. Рома, після партії мені, - мама, я так давно мріяв потролити так росіян. П. С. Партію легко виграв. П. П. С. Хто думає, що це нетолерантно, мені все одно".

Скріншот поста мами Романа Ковальського (facebook.com/anna.shyshkina)

І, як видно з коментарів, юного патріота не тільки не засудили, але і всіляко йому салютировали. Варто відзначити, що всього за 5 годин пост Анни Ковальської зібрав понад 11 тисяч лайків і майже півтори тисячі коментарів.

Скріншот коментарів до публікації facebook.com/anna.shyshkina)

До речі, Рома не єдиний маленький спортсмен, який здобув перемогу. Нещодавно юні футболісти виграли у престижному турнірі з міні-футболу. А ще в Києві відбувся неймовірно милий забіг - малюки змагалися на швидкість в ходунках.

Варто відзначити, що до маленьким любителям спорту виявляють інтерес і професійні спортсмени – півзахисник "Шахтаря" потренував юних футболістів.

