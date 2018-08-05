Юный украинских шахматист одержал сразу две победы

STYLER LIFE 05.08.2018 - 17:26
Иллюстративное фото: Шахматы (pixabay) Иллюстративное фото: Шахматы (pixabay)

Одним из его оппонентов был россиянин

Недавно юный шахматист из Львова, Роман Ковальский, одержал сразу две победы в рамках турнира European "Youth Rapid and Blitz", что проходит в Румынии, всего за одну партию против оппонента из России. О курьезном инциденте рассказала мама мальчика на своей странице в Facebook.

Юный украинских шахматист одержал сразу две победыФото: Роман Ковальский за шахматами (facebook.com/anna.shyshkina)

Реакция сети на пост мамы юного шахматиста была моментальной, все поздравляли спортсмена и хвалили его за патриотизм и сильный дух. Вот как описала этот случай сама Анна Ковальская: "Рома сегодня играл с соперником из России. Он спрашивает Рому - какой у тебя рейтинг? Рома - I do not understand you. Тот - что?! Рядом сидит молдаванин и говорит русскому - он не понимает русский. Тот - как НЕ понимает, он же с Украины. Рома, после партии мне, - мама, я так давно мечтал потроллить так россиян. П.С. Партию легко выиграл. П.П.С. Кто думает, что это нетолерантно, мне все равно".

Юный украинских шахматист одержал сразу две победы

Скриншот поста мамы Романа Ковальского (facebook.com/anna.shyshkina)

И, как видно из комментариев, юного патриота не только не осудили, но и всячески ему салютировали. Стоит отметить, что всего за 5 часов пост Анны Ковальской собрал более 11 тысяч лайков и почти полторы тысячи комментариев.

Юный украинских шахматист одержал сразу две победы

Юный украинских шахматист одержал сразу две победы

Скриншот комментариев к публикации facebook.com/anna.shyshkina)

Кстати, Рома не единственный маленький спортсмен, одержавший победу. Недавно юные футболисты выиграли в престижном турнире по мини-футболу. А еще в Киеве состоялся невероятно милый забег - малыши соревновались на скорость в ходунках.

Стоит отметить, что к маленьким любителям спорта проявляют интерес и профессиональные спортсмены – полузащитник "Шахтера" потренировал юных футболистов.

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