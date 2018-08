Юный украинских шахматист одержал сразу две победы

Иллюстративное фото: Шахматы (pixabay)

Одним из его оппонентов был россиянин

Недавно юный шахматист из Львова, Роман Ковальский, одержал сразу две победы в рамках турнира European "Youth Rapid and Blitz", что проходит в Румынии, всего за одну партию против оппонента из России. О курьезном инциденте рассказала мама мальчика на своей странице в Facebook.

Фото: Роман Ковальский за шахматами (facebook.com/anna.shyshkina)

Реакция сети на пост мамы юного шахматиста была моментальной, все поздравляли спортсмена и хвалили его за патриотизм и сильный дух. Вот как описала этот случай сама Анна Ковальская: "Рома сегодня играл с соперником из России. Он спрашивает Рому - какой у тебя рейтинг? Рома - I do not understand you. Тот - что?! Рядом сидит молдаванин и говорит русскому - он не понимает русский. Тот - как НЕ понимает, он же с Украины. Рома, после партии мне, - мама, я так давно мечтал потроллить так россиян. П.С. Партию легко выиграл. П.П.С. Кто думает, что это нетолерантно, мне все равно".

Скриншот поста мамы Романа Ковальского (facebook.com/anna.shyshkina)

И, как видно из комментариев, юного патриота не только не осудили, но и всячески ему салютировали. Стоит отметить, что всего за 5 часов пост Анны Ковальской собрал более 11 тысяч лайков и почти полторы тысячи комментариев.

Скриншот комментариев к публикации facebook.com/anna.shyshkina)

Кстати, Рома не единственный маленький спортсмен, одержавший победу. Недавно юные футболисты выиграли в престижном турнире по мини-футболу. А еще в Киеве состоялся невероятно милый забег - малыши соревновались на скорость в ходунках.

Стоит отметить, что к маленьким любителям спорта проявляют интерес и профессиональные спортсмены – полузащитник "Шахтера" потренировал юных футболистов.

Рекомендуем к просмотру: