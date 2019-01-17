Юрист розповіла, як жінка може залучити чоловіка до кримінальної відповідальності за зраду

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Юрист-кримінолог і кандидат юридичних наук Ганна Маляр пояснила, як жінка має право за законом залучити чоловіка до кримінальної відповідальності за подружню зраду. Про це вона розповіла в програмі "Інформаційного вечора" на "5 каналі".

За словами експерта, визначення психологічного насильства в законі "Про запобігання та протидію домашньому насильству" таке, що систематична подружня зрада підпадає під домашнє насильство.

Вона пояснила, що така ситуація може скластися в разі, якщо дружина підозрювала свого чоловіка у зраді і знаходилася при цьому у важкому психологічному стані, що погіршувало її якість життя. Що в підсумку призвело до гіпертонічного кризу, після того, як у неї з'явилися докази подружньої зради.

При цьому юрист зазначила, що з такими випадками вона стикалася багато разів. І підкреслила, що у багатьох жінок на тлі зради чоловіка розвивається онкологія.

За її словами, відповідно до змін у законі, в такому випадку чоловіка за це можна притягнути до кримінальної відповідальності. І такий випадок буде розглядатися як психологічне домашнє насильство.

Нагадаємо, що експерти пояснили, що змінилося в законі про насильство, який вступив в дію 11 січня.

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