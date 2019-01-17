Юрист рассказала, как женщина может привлечь мужа к уголовной ответственности за измену

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Юрист-криминолог и кандидат юридических наук Анна Маляр объяснила, как женщина имеет право по закону привлечь мужчину к уголовной ответственности за супружескую измену. Об этом она рассказала в программе "Информационного вечера" на "5 канале".

По словам эксперта, определение психологического насилия в законе "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" такое, что систематическая супружеская измена подпадает под домашнее насилие.

Она пояснила, что такая ситуация может сложиться в случае, если жена подозревала своего мужа в измене и находилась при этом в тяжелом психологическом состоянии, которое ухудшало ее качество жизни. Что в итоге привело к гипертоническому кризу, после того, как у нее появились доказательства супружеской измены.

При этом юрист отметила, что с такими случаями она сталкивалась много раз. И подчеркнула, что у многих женщин на фоне измены мужа развивается онкология.

По ее словам, согласно изменениям в законе, в таком случае мужа за это можно привлечь к уголовной ответственности. И такой случай будет рассматриваться как психологическое домашнее насилие.

Напомним, что эксперты пояснили, что изменилось в законе о насилии, который вступил в действие 11 января.

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