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"За обмін всіх на всіх": письменник провів одиночний пікет у Москві

STYLERЖиття    10.11.2018 - 15:25
Фото: Адміністрація президента РФ (ru.wikipedia.org)
Фото: Адміністрація президента РФ (ru.wikipedia.org)

У мережі письменнику подякували

9 листопада відомий письменник і публіцист Віктор Шендерович, який засудив росіян за ЧС 2018, вийшов у центр Москви під Адміністрацію президента Російської Федерації на одиночний пікет. В руках у нього був плакат. Віктор вимагає провести обмін російських і українських в'язнів. Про це стало відомо з посту Костянтина Котова Facebook.

"Віктор Шендерович у пікеті за обмін всіх на всіх. 64-й день: щодня стоїмо і безстроково.Будь ласка, вступайте в групу СЕНЦОВ. ОБМІН. СЬОГОДНІ І ЩОДНЯ і беріть участь у нашому, бути може безнадійній, але безсумнівно правильній справі", - написав Котов.

&quot;За обмін всіх на всіх&quot;: письменник провів одиночний пікет у Москві&quot;За обмін всіх на всіх&quot;: письменник провів одиночний пікет у МосквіФото: Віктор Шендерович (facebook.com/knst.kotov)

В мережі користувачі подякували письменнику за такий сміливий і шляхетний вчинок.

"У нинішній ситуації Ви, Вікторе Анатолійовичу, робите подвиг. Як би пафосно це не звучало. Дякую Вам", - написала Марина Нарциссова.

"Дякую Вам за повернення нам поняття про норму, порядність і гідність. Якщо б у пікеті стояла не одна людина, а хоча б сотня тисяч, сталося б те, що на плакаті написано", - прокоментував Микола Ніконов.

"Повага Вам, Вікторе Анатолійовичу, і подяка. Робите за всіх нас", - зазначила Марина Шапіро.

"Віктору дякую за громадянську участь... але гасло "всіх на всіх" та сама акція "всіх на всіх" видається невірною. Якщо і змінювати українських заручників то виключно на солдатів строкової служби рф, кого засунули в незрозуміле для них злочин без усвідомлення ними відповідальності і неможливість без домашньої кримінальної відповідальності відмовитися....", - вважає Вікторія Ласеа.

&quot;За обмін всіх на всіх&quot;: письменник провів одиночний пікет у Москві&quot;За обмін всіх на всіх&quot;: письменник провів одиночний пікет у МосквіСкріншот коментарів (facebook.com/knst.kotov)

Нагадаємо, що раніше Шендерович розповів, що чекає Росію у наступні кілька років.

До речі, раніше письменник повідомив, чому росіяни соромляться свого походження.

 

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