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"За обмен всех на всех": писатель провел одиночный пикет в Москве

STYLERЖизнь    10.11.2018 - 15:25
Фото: Администрация президента РФ (ru.wikipedia.org)
Фото: Администрация президента РФ (ru.wikipedia.org)

В сети писателя поблагодарили

9 ноября известный писатель и публицист Виктор Шендерович, который осудил россиян за ЧМ 2018,  вышел в центр Москвы под Администрацию президента Российской Федерации на одиночный пикет. В руках у него был плакат. Виктор требует провести обмен российских и украинских узников. Об этом стало известно из поста Константина Котова в Facebook.

"Виктор Шендерович в пикете за обмен всех на всех. 64-й день: стоим ежедневно и бессрочно.Пожалуйста, вступайте в группу СЕНЦОВ. ОБМЕН. СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО и участвуйте в нашем, быть может безнадёжном, но несомненно правильном деле", - написал Котов.

&quot;За обмен всех на всех&quot;: писатель провел одиночный пикет в Москве&quot;За обмен всех на всех&quot;: писатель провел одиночный пикет в МосквеФото: Виктор Шендерович (facebook.com/knst.kotov)

В сети пользователи поблагодарили писателя за такой смелый и благородный поступок.

"В нынешней ситуации Вы, Виктор Анатольевич, совершаете подвиг. Как бы пафосно это ни звучало. Спасибо Вам", - написала Марина Нарциссова.

"Спасибо Вам за возвращение нам понятия о норме, порядочности и достоинстве. Если бы в пикете стоял не один человек а хотя бы сотня тысяч, случилось бы то, что на плакате написано", - прокомментировал Николай Никонов.

"Почтение Вам, Виктор Анатольевич, и благодарность. Делаете за всех нас", - отметила Марина Шапиро.

"Виктору за гражданское участие... но лозунг "всех на всех" и сама акция "всех на всех" представляется неверной. Если и менять украинских заложников то исключительно на солдат срочной службы рф, кого засунули в непонятное для них преступление без осознания ими ответственности и невозможности без домашней уголовной ответственности отказаться....", - считает Виктория Ласеа.

&quot;За обмен всех на всех&quot;: писатель провел одиночный пикет в Москве&quot;За обмен всех на всех&quot;: писатель провел одиночный пикет в МосквеСкриншот комментариев (facebook.com/knst.kotov)

Напомним, что ранее Шендерович рассказал, что ждет Россию в следующие несколько лет.

Кстати, ранее ранее писатель сообщил, почему россияне стыдятся своего происхождения.

 

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