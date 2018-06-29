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"Позорный концлагерь": Шендерович осудил россиян за ЧМ-2018

STYLERLIFE        29.06.2018 - 15:51
Фото: ЧМ-2018 (fifa.com)
Фото: ЧМ-2018 (fifa.com)

Журналист считает, что чемпионат напоминает фестиваль в концлагере

Россияне веселятся на фестивале в концлагере, не обращая внимания на происходящее вокруг. Такое мнение о ЧМ-2018 озвучил российский публицист Виктор Шендерович в интервью "Эху Моквы".

"Есть атмосфера фестиваля, другое дело, в какой стране происходит этот фестиваль, среди чего, среди какого концлагеря позорного происходит этот фестиваль", - сказал он.

Шендерович считает, что "все население России должно быть осуждено по статье "преступная халатность".

"То есть элита — за соучастие, а население – за преступную халатность... Они ментально на уровне населения, на уровне детей. К ним пришли аниматоры и с ними танцуют. Они танцуют. Какие претензии к детям. Их развеселили – они танцуют. Что там кругом – они дети, они не в курсе. Ни про Сенцова, ни про Дмитриева. Ни про что. У них только что пенсии откусили. Их только что ограбили. Они танцуют, они веселятся", - отметил журналист.

Ранее Семен Слепаков и группа "Ленинград" записали новую песню про ЧМ 2018.

В песне Семен Слепаков и Сергей Шнуров извинились перед сборной России за то, что не верили в команду перед началом ЧМ 2018. Они назвали российских футболистов чемпионами и пошутили, что спортсмены водили всех за нос. Не обошлось и без политического подтекста.

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Теги: чм 2018, Виктор Шендерович
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