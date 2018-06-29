"Ганебний концтабір": Шендерович засудив росіян за ЧС-2018

Журналіст вважає, що чемпіонат нагадує фестиваль в концтаборі

Росіяни веселяться на фестивалі в концтаборі, не звертаючи уваги на те, що відбувається навколо. Таку думку про ЧС-2018 озвучив російський публіцист Віктор Шендерович в інтерв'ю "Ехо Мокви".

"Є атмосфера фестивалю, інша справа, в якій країні відбувається цей фестиваль, серед чого, серед якого концтабору ганебного відбувається цей фестиваль", - сказав він.

Шендерович вважає, що "все населення Росії має бути засуджено за статтею" злочинна недбалість".

"Тобто еліта - за співучасть, а населення - за злочинну недбалість... Вони ментально на рівні населення, на рівні дітей. До них прийшли аніматори і з ними танцюють. Вони танцюють. Які претензії до дітей. Їх розвеселили - вони танцюють. що там кругом - вони діти, вони не в курсі. ні про Сенцова, ні про Дмитрієва. ні про що. У них тільки що пенсії відкусили. Їх тільки що пограбували. вони танцюють, вони веселяться", - зазначив журналіст.

Раніше Семен Слєпаков і група "Ленінград" записали нову пісню про ЧС 2018.

У пісні Семен Слєпаков і Сергій Шнуров вибачилися перед збірною Росії за те, що не вірили в команду перед початком ЧС 2018. Вони назвали російських футболістів чемпіонами і пожартували, що спортсмени водили всіх за ніс. Не обійшлося і без політичного підтексту.

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