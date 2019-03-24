Забив бейсбольною битою: моторошні деталі вбивства школярки на Волині

Вбивство школярки на Волині - звинувачений розповів про злочин (фото: pixabay.com)

У вбивстві 16-річної Катерини Литкіної підозрюють двох громадян Словенії

У вбивстві 16-річної школярки Катерини Литкіної з Нововолинська звинувачують двох двоюрідних братів, громадян Словенії - Максима .Т і Назара С. Підозрюваних екстрадували зі Словеніїї і вони дали показання в Ковельському міськрайонному суді, пише видання "Буг".

Максим під час виступу в суді заявив, що вбивця - його брат Назар, який забив дівчину бейсбольною битою, а потім погрозами змусив його допомогти приховати труп. Назар сказав, що не заперечує слова брата і відмовився від допиту.

Однак потерпіла сторона переконана, що обвинувачені "слідують сценарію" своїх захисників, аби зменшити міру покарання, адже за групове отримають більше років за гратами, аніж коли менший брат візьме вину на себе.

Вбивство школярки на Волині обросло моторошними подробицями (Катерина Литкіна, фото: соцмережі)

Обвинувачений Максим за допомогою перекладача словенської мови розповів всі обставини знайомства з дівчиною та вбивства, що сталося в серпні 2016 року.

"З Катею ми познайомилися влітку 2012-го року, коли я зі своїми батьками і сестрою приїхав в Україну. І після того ми почали спілкуватися більше, ніж просто знайомі", - сказав він.

Після цього молоді люди вели переписку в соцмережах. Хлопець каже, що дружнє спілкування час від часу переростало в щось більше за дружбу - молоді люди виявляли знаки симпатії один до одного.

Також Максим розповів, що у його брата Назара були конфлікти з дівчиною. А батьки замордованої Каті неодноразово розповідали в суді, що причиною неприязні доньки з братами став інцидент, коли приватні фото дівчини, які вона надіслала Максиму, були поширені в інтернеті.

Далі Максим розповів, що під час чергового візиту до України в липні 2016 року вони пішли з дівчиною до місцевого терикону, де часто зустрічалися раніше. Це сталося 1 серпня 2016 року біля 23:00.

Молоді люди сіли на камені і розмовляли про школу, про навчання, вступ до вузу та ділилися планами на майбутнє.

До слова, один зі свідків стверджує, що бачив трьох молодих людей, які направлялися до терикону, що суперечить словам Максима.

Вбивство школярки на Волині обросло моторошними подробицями (фото із зали суду: bug.org.ua)

"Ми були там приблизно хвилин 15, тоді почали збиратися додому. Вона підвелася з каменя. Спиною була обернена до цієї стежки, по якій ми піднімалися, а я стояв навпроти. Помітив постать, яка наближалася до нас. Помітив, коли вона була метрів за чотири. Це був Назар. Він на плечі ніс рюкзак", - веде далі підозрюваний.

Назар, за словами Максима, наказав хлопцеві йти додому, а сам залишився з Катею, щоб поговорити.

"Я цією стежкою пішов додому. Відійшов десь на 30 метрів і почув звук падіння, щось ніби впало. Після цього почув звук тупого удару. Я б сказав, що їх було щонайменше 5. І я не чув жодного крику, жодного людського голосу. Свідок, який говорив про крик", - я не знаю, що він мав на увазі.

Коли хлопець повернувся, він побачив жахливу сцену: Катя лежала на лівому боці, руки були простягнуті перед нею і перед нею лежав також телефон, на якому був ввімкнений ліхтарик.

"Її обличчя було закривавлене, воно було покрите волоссям. Біля неї стояв Назар, в правій руці у нього була бита для бейсболу. Мене відразу почало нудити", - розповів Максим.

Далі, за словами обвинувачуваного, Назар став йому погрожувати і змусив допомогти сховати тіло дівчини.

"Він продовжував вимагати, щоб я зупинився і допоміг йому… Я взяв за ноги і ми почали її нести. Ми прийшли до місця, де були густі зарослі. Тоді Назар сказав, що потрібно її розхитати і кинути на три. Ми почали її розхитувати. Вона впала біля дерева, десь за два метри від нас. Я відійшов і бачив, як Назар підійшов до тіла, зламав гілку і кинув цю гілку.

Тоді хлопці повернулися до місця вбивства і присипали закривавлену траву попелом з вогнища, яке хтось розводив незадовго до цього. Після цього Назар, за словами Максима розбив телефон дівчини і викинув під міст.

"Він взяв в мене телефон і ми продовжували рухатися цією стежкою. Тоді він увімкнув музику на своєму телефоні. Я не пам’ятаю, що це була за музика, тільки можу описати її як веселу і жваву. Він йшов, розмахував руками, ніби досяг великого успіху", - розповів Максим.

Вбивство школярки на Волині обросло моторошними подробицями (фото із зали суду: bug.org.ua)

Прокурор наполягає на такому покаранні за умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю: 14 років ув’язнення Назару С., 13 - Максииму Т.

А батьки вбитої дівчини та їхні адвокати просили максимального покарання - по 15 років тюрми обом. Довічного не можна, бо на час скоєння злочину ці двоє були неповнолітніми.

Вирок оголосять у вівторок, 26 березня, о 14:00.

Після засідання мама Катерини Вікторія Литкіна на своїй сторінці у Facebook написала допис, де назвала адвокатів - брехливими собаками, які до останнього виправдовують вбивць.

Нагадаємо, що тіло 16-річної дівчини знайшли у Нововолинську 11-го серпня 2016-го року поблизу шахти №3. Дівчина зникла першого серпня 2016-го року близько 23-ої години. Тіло доньки на териконі знайшов її батько.

До слова, в Маріуполі хлопець бив і ґвалтував 19-річну дівчину прямо на сходах під'їзду багатоквартирного будинку, що знаходиться в центральному районі міста. Злочинця заарештувала поліція.

Раніше ми повідомляли про те, що з'явилися нові деталі насильства матері над власним 4-річним сином. Жінка знімала і продавала порно за участю власної дитини - горе-мати, яка була порноактрисою вирішила, що за дитяче відео отримає більше.