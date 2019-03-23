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Бив і ґвалтував прямо на сходах: нелюд жорстоко познущався над українкою

STYLERПодії    23.03.2019 - 15:56
Бив і ґвалтував прямо на сходах: нелюд жорстоко познущався над українкою
У Маріуполі хлопець бив і ґвалтував 19-річну дівчину (колаж РБК-Україна)

У Маріуполі хлопець бив і ґвалтував дівчину прямо на сходах в під'їзді

В Маріуполі хлопець бив і ґвалтував 19-річну дівчину прямо на сходах під'їзду багатоквартирного будинку, що знаходиться в Центральному районі міста. Інцидент стався ще 11 грудня 2018 року, проте рішення суду про арешт 20-річного злочинця було винесено лише нещодавно. Про це повідомляє новинний портал MARIUPOL з посиланням на прес-службу Донецької обласної прокуратури.

Встановлено, що 11 грудня 2018 року, приблизно о 23:00, 19-річна дівчина спілкувалася з малознайомим хлопцем на сходах під'їзду багатоквартирного будинку, що знаходиться в Центральному районі Маріуполя. Під час спілкування хлопець став докучати подрузі пропозиціями інтимного характеру, а коли та неодноразово і категорично відмовила, розлютився і вдарив її два рази по голові та обличчю, після чого став утримувати за волосся і шию. Придушивши таким чином волю жертви до опору, зловмисник, продовжуючи залякування фізичною розправою, вступив з нею в статеві зносини проти її волі.

Бив і ґвалтував прямо на сходах: нелюд жорстоко познущався над українкою

В Маріуполі хлопець бив і гвалтував 19-річну дівчину (колаж РБК-Україна)

Маріупольською місцевою прокуратурою №1 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного місцевого жителя, який звинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 1 ст. 153 (задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК України.

За клопотанням прокуратури до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У разі визнання його провини судом, правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше з'явилися нові деталі насильства матері над власним 4-річним сином. Жінка знімала і продавала порно за участю власної дитини.

Раніше повідомлялося, що у справі про зґвалтування на камеру 4-річної дівчинки з'явився новий поворот.

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