Забирають прямо з вулиць: у Закарпатській області полюють на призовників

Колаж РБК-Україна

Перевіряти документи можуть як на вулиці, так і на робочому місці

У Закарпатській області створюють мобільні групи для розшуку тих, хто ухиляється від строкової служби. Про це повідомляє телеканал Sirius на сторінці Facebook.

Такі мобільні групи можуть шукати ухильників від військової служби, де завгодно: на вокзалі або навіть на роботі. Христина Роля на камеру каже, що її брата забрали прямо з роботи ще 29-го числа, а на наступний день вже відправили на строкову службу.

"Мого брата відправили у Львів служити без проходження медичної комісії. Його не мали права за одну добу взяти і відправити служити", - каже дівчина.

Рейди військових супроводжують правоохоронці, щоб не відбувалося порушень. В обласному центрі вже відкрито шість кримінальних проваджень за ухилення від строкової служби та складено 250 адміністративних протоколів.

Фахівець відділу комунікації ГУ Нацполиции в Закарпатській області Інеса Манзулич-Іванова каже, що співробітники поліції мають право попросити чоловіка пред'явити документи. Також поліція має право розшукувати осіб, які ухиляються від відбування строкової військової служби.

"Таких осіб, якщо в цьому є необхідність, представники поліції доставляють у військові комісаріати", - говорить фахівець.

Жінка, у якої син призовного віку, розповіла, що збиралася з ним відвідати військкомат, щоб пред'явити довідку про поганий стан його зору. Вийшло так, що син жінки у військкомат зайшов, але назад уже не повернувся — його доставили до місця служби.

Призовники Забирають прямо з вулиці і відправляють на медкомісію: мобільні групи правоохоронців і представників військкомату «полюють» на призовників! У військовому комісаріаті кажуть: тих, хто ухиляється, стало більше, а план призову для області збільшили, тому діють жорсткіше. Опубліковано Телеканал Sirius Вівторок, 11 грудня 2018 р.

У військовому комісаріаті кажуть, що зараз тих, хто ухиляється від служби, стало значно більше, а план призову для області збільшили, тому вони повинні діяти жорсткіше.

Раніше повідомлялося, що в Києві біля станцій метрополітену патрульні і люди у військовій формі просять молодих хлопців пред'явити документи, бажано - військовий квиток. Патрулі зупиняють людей призовного віку.

Згідно з заявою міністра оборони України Степана Полторака, зараз кількість добровольців, які прибувають у військові комісаріати для служби в рази перевищує потреби Міноборони.

Відео: РБК-Україна