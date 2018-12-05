Соцмережі попереджують: у Києві розпочався вилов ухильників

Колаж РБК-Україна

Патрулі шукають ухильників у людних місцях

Біля станцій київського метрополітену патрульні просять у молодих хлопців пред'явити військовий квиток. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці Facebook.

У середу, 5 грудня, біля столичної станції метро "Лісова" люди у військовій формі разом з патрульними поліцейськими зупиняли хлопців призовного віку і просили їх показати документи про проходження військової служби.

Користувачі соціальних мереж відзначають, що подібні акції в середу проходили і біля інших станцій київського метрополітену.

"Інформація підтверджена кількома читачами, в тому числі тими, яких зупиняли і. При цьому застосовується техніка брехливих дзвінків і заяв, що вони перебувають у розшуку за ухилення від проходження військової служби, навіть інваліди", - написано в повідомленні на Facebook.

Скріншот c Facebook.(www.facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Користувачі сторінки активно коментують нову інформацію.

"Нехай у Конча-Заспі ловлять за високими парканами!", "Культяпку за комір, а не документи...жоден закон не зобов'язує носити із собою приписне або військовий квиток. Хочуть з'ясувати особу? Будь ласка, двоє понятих, протокол затримання а найголовніше чітка, виразна причина затримання", "А що, в нічний клуб вони заїхати слабо? Там пошукати, команди не було?", "Нехай стануть на світлофорі і вимагають у водіїв документи про проходження служби в армії", - пишуть користувачі соцмережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

При цьому, згідно заявою міністра оборони України Степана Полторака на брифінгу у середу, 5 грудня, на сьогодні кількість добровольців, які прибувають у військові комісаріати для служби в українській армії, в рази перевищує потребу Міноборони. За його словами, проблеми з укомплектуванням військових частин, а також навчальних центрів у ході зборів резервістів, поки немає.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області бойовики терористичного угруповання "ЛНР" через посередників передали представникам Міністерства оборони України тіло загиблого 29 листопада в районі селищ Кримське - Сокільники військовослужбовця ЗСУ Сергія Проданюка.

Герої, що загинули в листопаді 2018

Відео РБК-Україна