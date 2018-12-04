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Военное положение: как изменилась жизнь простых украинцев (видео)

STYLERЖизнь    04.12.2018 - 13:34

Видео: YouTube/Телеканал ZIK

Военное положение, введенное 28 ноября в некоторых областях Украины, не очень повлияло на жизнь рядовых жителей страны. Об этом говорится в сюжете проекта "Перші про головне" на телеканале ZIK.

Например, в Чернигове, от которого до границы с Россией всего 90 км, люди усиленно готовятся к новогодним праздникам: на главной площади установили елку, город украшают праздничными огоньками, полки магазинов заполнены.

"Я на пенсии, поэтому в основном сижу дома. А когда куда-то нужно, то просто выхожу. Никаких ограничений нет", - рассказала местная пенсионерка.

Военное положение: как изменилась жизнь простых украинцев (видео)

Скриншот

А вот в Сумах курс доллара немного выше, чем в других регионах. Но на другие аспекты жизни горожан военное положение не повлияло. Кроме тех, у кого есть родственники в России. Ведь граница для боеспособных мужчин под замком.

"Ко мне сын должен был из России приехать на Новый год, а теперь вынужден сдавать билеты обратно", - пожаловался один житель Сум.

В Одессе люди также не паникуют. Единственное, что цены на продукты немного подскочили. Но причина этого - не военное положение.

"Цены растут из-за морозов. Например, на картофель выросли цены, перец заканчивается. Цены выросли примерно на 20%. То, что зимнее, оно так и осталось. Например, какой была цена на чеснок, такой и остается", - рассказывает продавец Галина.

Военное положение: как изменилась жизнь простых украинцев (видео)

Скриншот

"В России говорят, что у нас закончилась "соль". У нас действительно закончилась "соль", но у нас есть "сіль", - шутит другая одесситка.

По словам экспертов, люди успокоились, потому что поняли - причин паниковать из-за военного положения нет.

"Все продукты доступны, а цена не выросла. Можно спокойно передвигаться по стране, нет ни одного транспортного ограничения. Билеты в кассах присутствуют. Все желающие могут снять средства из банков и туда положить", - пояснил политолог Виктор Таран.

Военное положение: как изменилась жизнь простых украинцев (видео)

Скриншот

Напомним, Петр Порошенко заявил, что военное положение в Украине введено для законодательной защиты действий украинских военных, оно не будет ограничивать конституционных прав и свобод украинских граждан, в том числе на выборы.

Ранее Уляна Супрун рассказала о том, какой должна быть аптечка каждого гражданина на случай чрезвычайной ситуации.

Видео: РБК-Украина

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