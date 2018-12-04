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Військове положення: як змінилося життя звичайних українців (відео)

STYLERЖиття    04.12.2018 - 13:34

Відео: YouTube/Телеканал ZIK

Воєнний стан, введений 28 листопада в деяких областях України, не дуже вплинув на життя пересічних жителів країни. Про це йдеться в сюжеті проекту "Перші про головне" на телеканалі ZIK.

Наприклад, в Чернігові, від якого до кордону з Росією всього 90 км, люди посилено готуються до новорічних свят: на головній площі встановили ялинку, місто прикрашають святковими вогниками, полиці магазинів заповнені.

"Я на пенсії, тому в основному сиджу вдома. А коли куди треба, то просто виходжу. Ніяких обмежень немає", - розповіла місцева пенсіонерка.

Військове положення: як змінилося життя звичайних українців (відео)

Скріншот

А от у Сумах курс долара трохи вище, ніж в інших регіонах. Але на інші аспекти життя городян військове положення не вплинуло. Крім тих, у кого є родичі в Росії. Адже кордон для боєздатних чоловіків нині під замком.

"До мене син повинен був з Росії приїхати на Новий рік, а тепер змушений здавати квитки назад", - поскаржився один мешканець Сум.

В Одесі люди також не панікують. Єдине, що ціни на продукти трохи підскочили. Але причина цьому - не військове положення.

"Ціни ростуть через морози. Наприклад, на картоплю зросли ціни, перець закінчується. Ціни зросли приблизно на 20%. Те, що зимове, воно так і залишилося. Наприклад, якою була ціна на часник, такою і залишається", - розповідає продавчиня Галина.

Військове положення: як змінилося життя звичайних українців (відео)

Скріншот

"В Росії говорят, що у нас закінчилася "соль". У нас дійсно закінчилася "соль", але у нас є "сіль", - жартує інша одеситка.

За словами експертів, люди заспокоїлися, бо зрозуміли - причин панікувати через воєнний стан немає.

"Всі продукти доступні, а ціна не зросла. Можна спокійно пересуватися по країні, немає жодного транспортного обмеження. Квитки в касах присутні. Всі бажаючі можуть зняти кошти з банків і туди покласти", - пояснив політолог Віктор Таран.

Військове положення: як змінилося життя звичайних українців (відео)

Скріншот

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що військове становище в Україні введено для законодавчого захисту дій українських військових, воно не буде обмежувати конституційних прав і свобод українських громадян, у тому числі на вибори.

Раніше Уляна Супрун розповіла про те, якою повинна бути аптечка кожного громадянина на випадок надзвичайної ситуації.

Відео: РБК-Україна

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