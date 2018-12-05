Соцсети предупреждают: в Киеве начался отлов уклонистов

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Патрули ищут уклонистов в людных местах

Возле станций киевского метрополитена патрульные просят у молодых парней предъявить военный билет. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

В среду, 5 декабря, возле столичной станции метро "Лесная" люди в военной форме вместе с патрульными полицейскими останавливали парней призывного возраста и просили их показать документы о прохождении воинской службы.

Пользователи социальных сетей отмечают, что подобные акции в среду проходили и возле других станций киевского метрополитена.

"Информация подтверждена несколькими читателями, в том числе теми, которых и останавливали. При этом применяется техника лживых звонков и утверждений, что они находятся в розыске по уклонению от прохождения воинской службы, даже инвалиды", - написано в сообщении на Facebook.

Скриншот c Facebook.(www.facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Подписчики страницы активно комментируют новую информацию.

"Пусть в Конча-Заспе ловят за высокими заборами!", "Культяпку за воротник, а не документы...ни один закон не обязывает носить с собой приписное или военник. Хотят личность выяснить? Пожалуйста, двое понятых, протокол задержания, а самое главное четкая, внятная причина задержания", "А что, в ночной клуб они заехать слабо? Там поискать, команды не было?", "Пускай станут на светофоре и требуют у водителей документы о прохождении службы в армии", - пишут пользователи соцсети.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

При этом, согласно заявлению министра обороны Украины Степана Полторака на брифинге в среду, 5 декабря, на сегодня количество добровольцев, прибывающих в военные комиссариаты для службы в украинской армии, в разы превышает потребность Минобороны. По его словам, проблем с укомплектованием воинских частей, а также учебных центров в ходе сборов резервистов, пока нет.

Ранее сообщалось, что в Луганской области боевики террористической группировки "ЛНР" через посредников передали представителям Министерства обороны Украины тело погибшего 29 ноября в районе поселков Крымское - Сокольники военнослужащего ВСУ Сергея Проданюка.

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