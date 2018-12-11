Забирают прямо с улиц: в Закарпатской области охотятся на призывников

Коллаж РБК-Украина

Проверять документы могут как на улице, так и на рабочем месте

В Закарпатской области создают мобильные группы для розыска тех, кто уклоняется от срочной службы. Об этом сообщает телеканал Sirius на странице в Facebook.

Такие мобильные группы могут искать уклонистов от военной службы, где угодно: на вокзале или даже на работе. Кристина Роля на камеру говорит, что ее брата забрали прямо с работы еще 29-го числа, а на следующий день уже отправили на срочную службу.

"Моего брата отправили во Львов служить без прохождения медицинской комиссии. Его не имели права за одни сутки взять и отправить служить", - говорит девушка.

Рейды военных сопровождают правоохранители, чтобы не происходило нарушений. В областном центре уже открыто шесть уголовных производств по уклонению от срочной службы и составлено более 250 административных протоколов.

Специалист отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Закарпатской области Инесса Манзулич-Иванова говорит, что сотрудники полиции имеют право попросить человека предьявить документы. Также полиция имеет право разыскивать лиц, уклоняющихся от отбывания срочной военной службы.

"Таких лиц, если в этом есть необходимость, представители полиции доставляют в военные комиссариаты", - говорит специалист.

Женщина, у которой сын призывного возраста, рассказала, что собиралась с ним посетить военкомат, чтобы пред'явить справку о плохом состоянии его зрения. Вышло так, что сын женщины в военкомат зашел, но обратно уже не вернулся — его доставили к месту службы.

Призывники Забирают прямо с улицы и отправляют на медкомиссию: мобильные группы из правоохранителей и представителей военкомата «охотятся» на призывников! В военном комиссариате говорят: тех, кто уклоняется, стало больше, а план призыва для области увеличили, поэтому действуют жестче. Опубликовано Телеканал Sirius Вторник, 11 декабря 2018 г.

В военном комиссариате говорят, что сейчас тех, кто уклоняется от службы, стало значительно больше, а план призыва для области увеличили, поэтому они должны действовать жестче.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле станций метрополитена патрульные и люди в военной форме просят молодых ребят предьявить документы, желательно - военный билет. Патрули останавливают людей призывного возраста.

Согласно заявлению министра обороны Украины Степана Полторака, сейчас количество добровольцев, которые прибывают в военные комиссариаты для службы в разы превышает потребности Минобороны.

Видео: РБК-Украина