Затриманий у Криму український журналіст вийшов на свободу

Євген Гайворонський, якого заарештували в окупованому Криму 26 березня, вийшов на свободу з ізолятора тимчасового утримання Сімферополя. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Журналіст також розповів про арешт і тиск на нього. За словами Гайворонського, його тримали в камері на трьох одного, оскільки хотіли зламати.

До нього приїжджали співробітники МВС Криму і погрожували йому. Журналісту говорили, що, те що він представляє себе громадянином України, йому не допоможе.

Гайворонському погрожували тим, що придумають йому наркоманію. Крім того, були погрози арешту ще на 12 днів за нібито опір співробітникам поліції.

Фото: Євген Гайворонський (facebook.com)

Він також зазначив, що його пресингували всі 12 днів, які він перебував в ізоляторі. Крім того, Гайворонський заявив, що боїться за своє життя, тому хоче перебратися на материкову частину України.

Варто зазначити, що російські силовики обшукали квартиру Гайворонського 6 березня. У журналіста були вилучені документи, електронна техніка, телефон, комп'ютер.

26 березня його затримали за підозрою у вживанні наркотиків. При цьому в той же день підконтрольний окупантам суд в Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб за вживання наркотичних речовин без призначення лікаря.

Нагадаємо, що Гайворонський висловив припущення, що Росія в 2014 році використовувала психотропну зброю.

Раніше повідомлялося про те, що росіяни масово покидають Крим через те, що на півострові проблеми з працевлаштуванням, відсутня нормальна банківська система і з кримською пропискою неможливо отримати візу.