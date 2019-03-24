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Кримський міст не врятував: росіяни масово тікають з півострова

STYLERЖиття    24.03.2019 - 21:47
Кримський міст не врятував: росіяни масово тікають з півострова
Кримський міст (фото: most.life)

Крим масово покидають завезені туди громадяни Російської Федерації

До Криму масово завозять жителів Росії, аби ще більше русифікувати і без того обдурене кремлівською пропагандою населення. Так, на сьогоднішній день на територію анексованого півострова в тому числі по Кримському мосту приїхало щонайменше 400 тис. громадян РФ, яким влада обіцяла шикарншу робіт, мальовничіе місця і дешеву нерухомостіь.

Як пише журналіст Олексій Чібісов у своєму блозі на сайті "24 Каналу", спочатку потік приїжджих був великим, навіть не серед військових ЗС РФ.

"Але після трьох років падіння каміння з неба "батьківщина" виявилася для окупантів надто суворою. Робочих місць мало, туристів немає взагалі, відсутня хоч якась нормальна банківська система та із кримською пропискою неможливо отримати жодної візи. До всього додалося й те, що терористична влада почала "віджимати" і зносити придбані будинки, кажучи, що землю під них виділяли ще при Україні та це "було незаконно", - пише Чібісов.

Крім усього іншого фанати "русского мира" в Криму зіткнулися з проблемами електропостачання, повною відсутністю медичного обслуговування і тотальним занепадом екології.

Кримський міст не врятував: росіяни масово тікають з півострова

Фото: Керченський півострів

При цьому, зарплати і пенсії в Криму дуже низькі, а ціни - московські. Зважаючи на все перелічене вище можна сказати, що окупанти на півострові не живуть, а існують.

"Як на Донбасі, але не стріляють. Цим аргументом Аксьонов, Путін та інші терористи і виправдовували погане життя в Криму, але всьому настає кінець. Місцеві жителі зненавиділи незадоволених понаїхавших, звинувачуючи їх у всіх своїх бідах. А ті хто шукав кращого життя на анексованому півострові виявилися "не патріотами Криму" і почали масово повертатися у свої Челябінськи", - зазначив Чібісов.

Кримський міст не врятував: росіяни масово тікають з півострова

Кримський міст (фото: most.life)

Як повідомлялося раніше, Кримський міст може стати причиною знищення Азовського моря.

Також ми писали про те, що співробітники Керченської переправи скаржаться на те, що вже кілька місяців не отримують зарплату.

Нагадаємо, нещодавно в захопленому РФ українському Криму на окупантів напала земля.

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