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Крымский мост не спас: россияне массово бегут с полуострова

STYLERЖизнь    24.03.2019 - 21:47
Крымский мост не спас: россияне массово бегут с полуострова
Крымский мост (фото: most.life)

Крым массово покидают завезенные туда граждане Российской Федерации

В Крым массово завозят жителей России, чтобы еще больше русифицировать и без того оболваненное кремлевской пропагандой население. Так, на сегодняшний день на территорию аннексированного полуострова в том числе по Крымскому мосту приехали по меньшей мере 400 тыс. граждан РФ, которым власти обещали шикарную работу, живописные места и дешевую недвижимость.

Как пишет журналист Алексей Чибисов в своем блоге на сайте "24 Канала", изначально поток понаехавших был большим, даже не среди военных ВС РФ.

о после трех лет падения камней с неба "родина" оказалась для оккупантов слишком суровой. Рабочих мест мало, туристов нет вообще, отсутствует хоть какая-то нормальная банковская система и с крымской пропиской невозможно получить ни одной визы. Ко всему добавилось и то, что террористическая власть начала "отжимать" и сносить приобретенные дома, говоря, что землю под них выделяли еще при Украиной и это "было незаконно", - пишет Чибисов.

Кроме всего прочего фанаты "русского мира" в Крыму столкнулись с проблемами электроснабжения, полным отсутствием медицинского обслуживания и тотальным упадком экологии.

Крымский мост не спас: россияне массово бегут с полуострова

Фото: Керченский полуостров

При этом, зарплаты и пенсии в Крыму очень низкие, а цены - московские. Ввиду всего вышеперечисленного можно сказать, что оккупанты на полуострове не живут, а существуют.

"Как на Донбассе, но не стреляют. Этим аргументом Аксенов, Путин и другие террористы и оправдывали плохую жизнь в Крыму, но всему наступает конец. Местные жители возненавидели недовольных понаехавших, обвиняя их во всех своих бедах. А те кто искал лучшей жизни на аннексированном полуострове оказались "не патриотами Крыма" и начали массово возвращаться в свои Челябински", - отметил Чибисов.

Крымский мост не спас: россияне массово бегут с полуострова

Крымский мост (фото: most.life)

Как сообщалось ранее, Крымский мост может стать причиной уничтожения Азовского моря.

Также мы писали о том, что сотрудники Керченской переправы жалуются на то, что уже несколько месяцев не получают зарплату.

Напомним, недавно в захваченном РФ украинском Крыму на оккупантов напала земля.

Крымский мост: в России сделали неожиданное заявление Сразу несколько катастроф: жизнь в Крыму стала невыносимой
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