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Крымский мост: в России сделали неожиданное заявление

STYLERЖизнь    24.03.2019 - 08:13
Крымский мост: в России сделали неожиданное заявление
Крымский мост (фото: most.life)

Крымский мост принес новые проблемы российским оккупантам

Крымский мост на самом деле не нужен ни России, ни Украине. То, что от этой конструкции - одни проблемы, признают уже даже российские ученые.

По словам специалистов, Крымский мост, на котором Корчинский хочет повесить Путина и других чиновников Кремля, стал причиной стремительного повышения цен на продукты на полуострове. Так, всего за год продукты в Крыму подорожали почти на 10%. Больше всех, согласно последним исследованиям, выросли цены на сахар, яйца и мясо. Из-за этого, пишут российские СМИ, даже независимые экономисты и эксперты из Москвы признают Крымский мост абсолютно бесполезным.

К слову, в РФ всеми правдами и неправдами пытаются сдерживать цены на продукты на полуострове. Но, пока что, только обещаниями. Например, доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов признает, что открытие автотрассы по Крымскому мосту проблему с ценами решить не смогло, но при этом призвал дождаться запуска железнодорожной части переправы.

Крымский мост: в России сделали неожиданное заявление

Крымский мост (фото: most.life)

Но многие российские эксперты скептически смотрят на перспективу снижения цен на продукты в аннексированном Крыму. Так, по словам российского политолога Михаила Делягина, в лучшем случае Крымский мост может замедлить, а не остановить рост ценников.

Кстати, пока оккупанты полагаются на железнодорожные перевозки в Крым, авторитетный инженер и мостостроитель Георгий Росновский предостерегает пассажиров от поездок в таких составах, ведь, по его словам, поезд может сойти с рельсов из-за перекоса поперечины конструкции Крымского моста.

Тем временем, Крымский мост, который и так стал источником многих проблем для жителей полуострова, может стать причиной уничтожения Азовского моря.

Такого не было даже в 90-х: жители Крыма винят в своих бедах Крымский мост Цены растут как на дрожжах: Крымский мост снова стал источником проблем
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