Кримський міст (фото: most.life)

Кримський міст приніс нові проблеми російським окупантам

Кримський міст насправді не потрібен ані Росії, ані Україні. Те, що від цієї конструкції - одні проблеми, визнають вже навіть російські вчені.

За словами фахівців, Кримський міст, на якому Корчинський хоче повісити Путіна та інших чиновників Кремля, став причиною стрімкого підвищення цін на продукти на півострові. Так, всього за рік продукти в Криму подорожчали майже на 10%. Найбільше, згідно з останніми дослідженнями, зросли ціни на цукор, яйця і м'ясо. Через це, пишуть російські ЗМІ, навіть місцеві незалежні економісти і експерти визнають Кримський міст абсолютно марним.

До слова, в РФ всіма правдами і неправдами намагаються стримувати ціни на продукти на півострові. Але, поки що, тільки обіцянками. Наприклад, доцент кафедри економічної безпеки РАНХиГС Павло Грибів визнає, що відкриття автотраси по Кримському мосту проблему з цінами вирішити не змогло, але при цьому закликав дочекатися запуску залізничної частини переправи.

Кримський міст (фото: most.life)

Але багато російські експерти скептично дивляться на перспективу зниження цін на продукти в анексованому Криму. Так, за словами російського політолога Михайла Делягіна, в кращому випадку Кримський міст може сповільнити, а не зупинити зростання цінників.

До речі, поки окупанти покладаються на залізничні перевезення в Крим, авторитетний інженер-мостобудівник Георгій Росновский застерігає пасажирів від поїздок в таких складах, адже, за його словами, поїзд може зійти з рейок через перекос поперечки конструкції Кримського моста.

Тим часом, Кримський міст, який став джерелом багатьох проблем для жителів півострова, може стати причиною знищення Азовського моря.