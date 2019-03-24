ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кримський міст: у Росії зробили несподівану заяву

STYLERЖиття    24.03.2019 - 08:13
Кримський міст: у Росії зробили несподівану заяву
Кримський міст (фото: most.life)

Кримський міст приніс нові проблеми російським окупантам

Кримський міст насправді не потрібен ані Росії, ані Україні. Те, що від цієї конструкції - одні проблеми, визнають вже навіть російські вчені.

За словами фахівців, Кримський міст, на якому Корчинський хоче повісити Путіна та інших чиновників Кремля, став причиною стрімкого підвищення цін на продукти на півострові. Так, всього за рік продукти в Криму подорожчали майже на 10%. Найбільше, згідно з останніми дослідженнями, зросли ціни на цукор, яйця і м'ясо. Через це, пишуть російські ЗМІ, навіть місцеві незалежні економісти і експерти визнають Кримський міст абсолютно марним.

До слова, в РФ всіма правдами і неправдами намагаються стримувати ціни на продукти на півострові. Але, поки що, тільки обіцянками. Наприклад, доцент кафедри економічної безпеки РАНХиГС Павло Грибів визнає, що відкриття автотраси по Кримському мосту проблему з цінами вирішити не змогло, але при цьому закликав дочекатися запуску залізничної частини переправи.

Кримський міст: у Росії зробили несподівану заяву

Кримський міст (фото: most.life)

Але багато російські експерти скептично дивляться на перспективу зниження цін на продукти в анексованому Криму. Так, за словами російського політолога Михайла Делягіна, в кращому випадку Кримський міст може сповільнити, а не зупинити зростання цінників.

До речі, поки окупанти покладаються на залізничні перевезення в Крим, авторитетний інженер-мостобудівник Георгій Росновский застерігає пасажирів від поїздок в таких складах, адже, за його словами, поїзд може зійти з рейок через перекос поперечки конструкції Кримського моста.

Тим часом, Кримський міст, який став джерелом багатьох проблем для жителів півострова, може стати причиною знищення Азовського моря.

Такого не було навіть в 90-х: жителі Криму звинувачують у своїх бідах Кримський міст Ціни ростуть як на дріжджах: Кримський міст знову став джерелом проблем
Новини України Крымский мост
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся