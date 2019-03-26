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Над людьми ставлять експеримент: жителі окупованого Криму почали прозрівати

STYLERЖиття    26.03.2019 - 18:14
Над людьми ставлять експеримент: жителі окупованого Криму почали прозрівати
Крим хоче повернутися під контроль України (Колаж РБК-Україна)

Кримський журналіст висловив припущення, що РФ у 2014 році використала психотропну зброю

Мешканці окупованого Криму хотіли б, щоб півострів повернувся під контроль України. Таку думку висловив журналіст Євген Гайворонський в інтерв'ю для "Крим.Реалії".

Гайворонський розповів, що він народився в Донецьку, але все життя мріяв жити в Ялті. У Крим він поїхав ще до початку окупації, в 2013 році. Перший час він перебивався випадковими заробітками, а потім і зовсім жив впроголодь.

Він розповів, коли почалися всі події в Криму, то частина його знайомих справді зраділа і почала сподіватися, що щось зміниться. Гайворонський розповів, що ті ялтинці, які були проти окупації, влаштовували мітинги за збереження України, але їх били і розганяли байкери.

"Я бачив, як в санаторіях стоять, сидять купа дивних людей з автоматами, в балаклавах. Але, чесно скажу, я був тоді настільки романтичний юнак, що тільки зараз зрозумів, що насправді відбувалося", - зазначив журналіст.

Над людьми ставлять експеримент: жителі окупованого Криму почали прозрівати

Ялта (pixabay.com)

Він розповів, що прозріння сталося кілька років тому, коли він зрозумів, що вся система державної влади в Росії збиткова і антилюдяна і над людьми ставлять нездоровий експеримент.

"Я вам так скажу: Росію можна розглядати як певну ментальну в'язницю. Тут постійно людям таку жорстку, тупу пропаганду з телевізора вливають. А коли ти перебуваєш серед них – люди ж так чи інакше пов'язані енергоінформаційним полем – це все пригнічує і заважає розуміти, що відбувається насправді", - пояснив Гайворонський і додав, що він почав розуміти, куди рухається Україна тільки тоді, коли почав читати українські ЗМІ.

"Але в підсумку я зрозумів, що нас цинічно обманювали, що за час, поки ми жили за своєрідною залізною завісою, в Україні відбулося дуже багато позитивних перетворень, реформ, що сама нинішня модель України набагато більш здорова для суспільства, яке хоче гармонійно жити. Я зараз читаю українські новини, блогерів, і від цього я відчуваю свіже повітря. А коли відкриваєш російське пропагандистське поле, відчуваєш трупну енергетику від усього цього", - додав журналіст.

Також він висловив припущення, що в 2014 році РФ могла використати певну психотропну зброю на жителях Криму.

"Я не здивуюся, якщо виявиться, що в 2014 році Російська Федерація якусь психотропну зброю спробувала на населенні. Тому що, дивлячись за тим, як люди в якомусь радісному екстазі билися, неначе під наркотиками, – цілком можливо, що на їх свідомість вплинули з допомогою якихось секретних технологій", - зазначив Гайворонський.

Жителі Криму розчаровані анексією (YouTube/Крим.Реалії)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни масово тікають з окупованого Криму.

А також розповідали про те, що життя в Криму стало нестерпним.

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