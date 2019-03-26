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Над людьми ставят эксперимент: жители оккупированного Крыма начали прозревать

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 18:14
Над людьми ставят эксперимент: жители оккупированного Крыма начали прозревать
Крым хочет вернуться под контроль Украины (Коллаж РБК-Украина)

Крымский журналист высказал предположение, что на РФ в 2014 году использовала психотропное оружие

Жители оккупированного Крыма хотели бы, чтобы полуостров вернулся под контроль Украины. Такое мнение высказал журналист Евгений Гайворонский в интервью для "Крым.Реалии".

Гайворонский рассказал, что он родился в Донецке, но всю жизнь мечтал жить в Ялте. В Крым он уехал еще до начала оккупации, в 2013 году. Первое время он перебивался случайными заработками, а потом и совсем жил впроголодь.

Он рассказал, когда начались все события в Крыму, то часть его знакомых действительно обрадовалась и начала надеяться, что что-то изменится. Гайворонский рассказал, что те ялтинцы, которые были против оккупации, устраивали митинги за сохранение Украины, но их били и разгоняли байкеры.

"Я видел, как в санаториях стоят, сидят куча странных людей с автоматами, в балаклавах. Но, честно скажу, я был тогда настолько романтичный юноша, что только сейчас понял, что на самом деле происходило", - отметил журналист.

Над людьми ставят эксперимент: жители оккупированного Крыма начали прозревать

Ялта (pixabay.com)

Он рассказал, что прозрение произошло несколько лет назад, когда он понял, что вся система государственной власти в России ущербная и античеловечная и над людьми ставят нездоровый эксперимент.

"Я вам так скажу: Россию можно рассматривать как некую ментальную тюрьму. Тут постоянно людям такую жесткую, тупую пропаганду из телевизора вливают. А когда ты находишься среди них – люди ж так или иначе связаны энергоинформационным полем – это все подавляет и мешает понимать, что происходит вокруг на самом деле", - объяснил Гайворонский и добавил, что он стал понимать, куда движется Украина только тогда, когда начал читать украинские СМИ.

"Но в итоге я понял, что нас цинично обманывали, что за время, пока мы жили за своеобразным железным занавесом, в Украине произошло очень много позитивных преобразований, реформ, что сама нынешняя модель Украины гораздо более здоровая для общества, которое хочет гармонично жить. Я сейчас читаю украинские новости, блогеров, и от этого я чувствую свежий воздух. А когда открываешь российское пропагандистское поле, чувствуешь трупную энергетику от всего этого", - добавил журналист.

Также он высказал предположение, что в 2014 году РФ могла использовать какое-то психотропное оружие на жителях Крыма.

"Я не удивлюсь, если окажется, что в 2014 году Российская Федерация какое-то психотропное оружие испытывала на населении. Потому что, глядя за тем, как люди в каком-то радостном экстазе бились, как будто под наркотиками, – вполне возможно, что на их сознание повлияли с помощью каких-то секретных технологий", - отметил Гайворонский.

Жители Крыма разочарованы аннексией (YouTube/Крым.Реалии)

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне массово бегут с оккупированного Крыма.

А также рассказывали о том, что жизнь в Крыму стала невыносимой.

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