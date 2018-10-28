"Задирайте голову на високі дерева": синоптик дала прогноз погоди на 29 жовтня

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Температура повітря в Україні підвищиться

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 29 жовтня, у понеділок. За її словами, українців градуси порадують, температура повітря підвищиться. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці. Зараз Україна знаходиться в зоні найтеплішого повітря в Європі, пояснила синоптик. Це можна побачити на карті.

Така комфортна температура протримається кілька днів, у деяких областях термометри покажуть +22 градуси.

"Якщо ви уважніше придивитеся до першої карти - карти прогнозу температури на понеділок - то побачите, що Україна належить зоні найтеплішого повітря в Європі.

І це тепло надійно захищає славна десята ізотерма на північних наших кордонах)

Температура повітря завтра в більшості областей буде пречудова: +15+22 градуси. А на крайній півночі - північні райони Сумщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини - +10+16 градусів.Тепле повітря втримається і найближчі кілька днів", - повідомила Діденко.

Скріншот карти (facebook.com/tala.didenko)

Наталка попередила, що дощі можуть пройти в західних областях України, в інших районах - "синоптичний мед".

"Дощі ймовірні лише у західних областях, в окремих районах Півночі.

А загалом переважатиме суха, часто сонячна погода. У Білорусі та далі на північний схід йтимуть дощі і навіть мокрий сніг. Циклон поблизу півночі Франції робитиме шкоду на південному заході Європи. У Франції, Іспанії - холодяка, 0+7 градусів, у Швеції, Норвегії - до 10 градусів морозу. Сніг ймовірний навіть в Іспанії.

А в нас - синоптичний мед", - написала синоптик.

У столиці очікується теплий понеділок.

"У Києві понеділок очікується теплим, до +16+19 градусів. Хоча й набіжать хмарки, чи десь комусь на носа впаде пару крапель, проте суттєві опади - навряд.

Вівторок буде також теплим, тому фанатам осіннього миття вікон погода сприятиме. Як і решті, хто буде бігати в справах, гуляти в парку, хто ще захоче вигуляти чистими та сухими нові черевички, легке пальто та брендові темні окуляри з розпродажу. Буцайте листя, задирайте голову на високі дерева - там красиві небо, сонце, хмари і птахи ", - підсумувала Наталка.

Скріншот карти (facebook.com/tala.didenko)

До речі, синоптики розповіли, яку погоду чекати в листопаді.

Нагадаємо, що Вазіра Мартазінова розповіла, якої погоди чекати взимку.