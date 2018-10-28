"Задирайте головы на высокие деревья": синоптик дала прогноз погоды на 29 октября

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Температура воздуха в Украине повысится

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода 29 октября, в понедельник. По ее словам, украинцев градусы порадуют, температура воздуха повысится. Об этом она написала на своей Facebook-странице. Сейчас Украина находится в зоне самого теплого воздуха в Европе, объяснила синоптик. Это можно увидеть на карте.

Такая комфортная температура продержится несколько дней, в некоторых областях термометры покажут +22 градуса.

"Если вы внимательно присмотритесь к первой карте - карте прогноза температуры на понедельник - то увидите, что Украина принадлежит к зоне теплого воздуха в Европе. И это тепло надежно защищает славная десятая изотерма на северных наших границах. Температура воздуха завтра в большинстве областей будет замечательная: +15 +22 градуса. А на крайнем севере - северные районы Сумщины, Харьковщины, Киевщины, Черниговщины - +10 +16 градусов. Теплый воздух удержится и ближайшие несколько дней", - сообщила Диденко.

Скриншот карты (facebook.com/tala.didenko)

Наталка предупредила, что дожди могут пройти в западных областях Украины, в остальных же районах - "синоптический мед".

"Дожди вероятны только в западных областях, в отдельных районах Севера. В целом будет преобладать сухая, часто солнечная погода. В Беларуси и далее на северо-восток будут идти дожди и даже мокрый снег. Циклон вблизи севера Франции наделает вреда на юго-западе Европы. Во Франции, Испании - холодяка от 0 до +7 градусов, в Швеции, Норвегии - до 10 градусов мороза. Снег вероятен даже в Испании. А у нас - синоптический мед", - написала синоптик.

В столице ожидается теплый понедельник.

"В Киеве понедельник ожидается теплым, от +16 до +19 градусов. Хотя и набегут облака, или где-то кому-то на нос упадет пару капель, однако существенные осадки - вряд ли. Вторник будет также теплым, поэтому фанатам осеннего мытья окон погода будет способствовать. Как и остальным, кто будет бегать по делам, гулять в парке, кто еще захочет выгулять чистые и сухие новые туфли, легкое пальто и брендовые темные очки с распродажи. Пинайте листья, задирайте голову на высокие деревья - там красивые небо, солнце, облака и птицы", - подытожила Наталка.

Скриншот карты (facebook.com/tala.didenko)

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