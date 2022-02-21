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Як загадати бажання в дзеркальну дату 22.02.2022, щоб воно обов'язково збулося

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Понеділок 21 лютого 2022 20:25
Як загадати бажання в дзеркальну дату 22.02.2022, щоб воно обов'язково збулося Як правильно загадати бажання, щоб воно збулося (Колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Лютий 2022 став місяцем, як ніколи в історії багатим на дзеркальні дати. Такі комбінації мають особливу силу, тому їх прийнято вважати магічними. Сама найближча з них – комбінація з шести двійок, чарівне число, яке випадає на останній вівторок лютого - 22.02.2022.

Загадані в цей день бажання неодмінно збудуться, а задумане - здійсниться, тільки для цього варто знати вірний алгоритм. Про те, як це зробити без помилок читайте в нашому матеріалі нижче.

У цей день зросте ймовірність життєвих змін, відкривається коридор можливостей, які не можна упустити!

Астрологи в один голос запевняють, що цифри в даті вже є самі по собі магічними. До того ж, вівторок – це другий день тижня, і число припадає на 22-у місячну добу. Отже, двійок в цій містичній даті більше, ніж здається на перший погляд.

Як загадати бажання в дзеркальну дату 22.02.2022, щоб воно обов'язково збулося

22.02.2022 варто загадати заповітне бажання (www.pexels.com)

Так, 2 - енергія партнерства. Це стосується як любові і відносин, так і роботи, бізнесу. Двійка - золота середина, рівновага і гармонія.

Нуль же - число нейтральне, що не володіє особливими властивостями. Тому день саме двійки заправляють всім в цей особливий день.

Що невже встигнути 22.02.2022

Що не тільки можна, але і потрібно робити в цей енергетично потужний день:

  • Ставити цілі, прописувати плани на рік вперед
  • Складати карту бажань
  • Побалувати себе чимось приємним, зайнятися улюбленою справою
  • Приймати зважені доленосні рішення
  • Приступите до вивчення духовних практик або розвивати наявні навички
  • Прибирати в квартирі і будинку, здихатися непотрібного
  • Налагоджувати контакти, йти на примирення з близькими і рідними
  • З легкістю відпустити образи і розчарування, звільнивши місце для нового і хорошого
  • Провести день в гармонії з собою і навколишнім світом.

Як загадати бажання в дзеркальну дату 22.02.2022, щоб воно обов'язково збулося

Проведіть 22.02.2022 в гаромнії та за приємними заняттями (www.pexels.com)

А ще 22.02.2022 звертайте увагу на різні знаки і підказки Всесвіту – в цей день він буде щедра на сигнали. Важливо їх не пропустити і правильно витлумачити.

Що заборонено робити 22.02.2022

А ось що робити 22.02.2022 категорично не можна. Пам'ятайте, що в цю дату слова, думки і вчинки "віддзеркалюють" і повертаються. Тому точно не варто:

  • Сумувати і віддаватися зневірі
  • Кричати, підвищувати голос і з'ясовувати стосунки
  • Заздрити, ревнувати і подаватися іншим деструктивним почуттям
  • Бажати комусь зла, думати погано про людей, пліткувати
  • Встрявати в ризиковані заходи

Як правильно загадати бажання

Як загадати бажання в дзеркальну дату 22.02.2022, щоб воно обов'язково збулося

Якщо 22.02.2022 правильно загадати бажання, то воно точно збудеться (www.pexels.com)

Астропсихолог Вікорія на сторінці в Instagram вчить, як правильно загадувати бажання 22.02.2022, щоб воно неодмінно збулося.

Вам знадобиться:

  • листок паперу
  • червона ручка
  • свічка і невелика річ, яку ви завжди будете носити з собою.

Техніка виконання:

1.Запаліть свічку і на папері напишіть ваше бажання. У формулюваннях використовуйте теперішній час, як ніби ви вже отримали те, чого хотіли.
Далі скажіть бажання, дивлячись на предмет-амулет, який ви вибрали.

2.Від свічки підпаліть листок і дайте йому догоріти, попіл викинете за вікно, а річ, на яку ви "зрядили" бажанням, завжди носіть з собою.

Також перед тим, як приступити до ритуалу на виконання бажання, незайвим буде провести ритуал позбавлення від образ. Він робиться так:

  • Запишіть на аркуші паперу всі свої страхи, тривоги, не проговорені образи.
  • Візьміть металеве або порцелянове блюдо, на якому ви будете спалювати прописані почуття.
  • Підпаліть листок. Коли він догорить, віддайте попіл землі.

Нагадаємо, що раніше ми писали про особливий період з середини лютого по середину березня – інгресію Сонця.

Також астролог раніше підказувала, коли краще шукати роботу, укладати договори і угоди в березні.

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