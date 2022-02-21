Як загадати бажання в дзеркальну дату 22.02.2022, щоб воно обов'язково збулося

Лютий 2022 став місяцем, як ніколи в історії багатим на дзеркальні дати . Такі комбінації мають особливу силу, тому їх прийнято вважати магічними. Сама найближча з них – комбінація з шести двійок, чарівне число, яке випадає на останній вівторок лютого - 22.02.2022.

Загадані в цей день бажання неодмінно збудуться, а задумане - здійсниться, тільки для цього варто знати вірний алгоритм. Про те, як це зробити без помилок читайте в нашому матеріалі нижче .

У цей день зросте ймовірність життєвих змін, відкривається коридор можливостей, які не можна упустити!

Астрологи в один голос запевняють, що цифри в даті вже є самі по собі магічними. До того ж, вівторок – це другий день тижня, і число припадає на 22-у місячну добу. Отже, двійок в цій містичній даті більше, ніж здається на перший погляд.

22.02.2022 варто загадати заповітне бажання (www.pexels.com)

Так, 2 - енергія партнерства. Це стосується як любові і відносин, так і роботи, бізнесу. Двійка - золота середина, рівновага і гармонія.

Нуль же - число нейтральне, що не володіє особливими властивостями. Тому день саме двійки заправляють всім в цей особливий день.

Що невже встигнути 22.02.2022

Що не тільки можна, але і потрібно робити в цей енергетично потужний день:

Ставити цілі, прописувати плани на рік вперед

Складати карту бажань

Побалувати себе чимось приємним, зайнятися улюбленою справою

Приймати зважені доленосні рішення

Приступите до вивчення духовних практик або розвивати наявні навички

Прибирати в квартирі і будинку, здихатися непотрібного

Налагоджувати контакти, йти на примирення з близькими і рідними

З легкістю відпустити образи і розчарування, звільнивши місце для нового і хорошого

Провести день в гармонії з собою і навколишнім світом.

Проведіть 22.02.2022 в гаромнії та за приємними заняттями (www.pexels.com)

А ще 22.02.2022 звертайте увагу на різні знаки і підказки Всесвіту – в цей день він буде щедра на сигнали. Важливо їх не пропустити і правильно витлумачити.

Що заборонено робити 22.02.2022

А ось що робити 22.02.2022 категорично не можна. Пам'ятайте, що в цю дату слова, думки і вчинки "віддзеркалюють" і повертаються. Тому точно не варто:

Сумувати і віддаватися зневірі

Кричати, підвищувати голос і з'ясовувати стосунки

Заздрити, ревнувати і подаватися іншим деструктивним почуттям

Бажати комусь зла, думати погано про людей, пліткувати

Встрявати в ризиковані заходи

Як правильно загадати бажання

Якщо 22.02.2022 правильно загадати бажання, то воно точно збудеться (www.pexels.com)

Астропсихолог Вікорія на сторінці в Instagram вчить, як правильно загадувати бажання 22.02.2022, щоб воно неодмінно збулося.

Вам знадобиться:

листок паперу

червона ручка

свічка і невелика річ, яку ви завжди будете носити з собою.

Техніка виконання:

1.Запаліть свічку і на папері напишіть ваше бажання. У формулюваннях використовуйте теперішній час, як ніби ви вже отримали те, чого хотіли.

Далі скажіть бажання, дивлячись на предмет-амулет, який ви вибрали.

2.Від свічки підпаліть листок і дайте йому догоріти, попіл викинете за вікно, а річ, на яку ви "зрядили" бажанням, завжди носіть з собою.

Також перед тим, як приступити до ритуалу на виконання бажання, незайвим буде провести ритуал позбавлення від образ. Він робиться так: