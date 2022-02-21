Як загадати бажання в дзеркальну дату 22.02.2022, щоб воно обов'язково збулося
Лютий 2022 став місяцем, як ніколи в історії багатим на дзеркальні дати. Такі комбінації мають особливу силу, тому їх прийнято вважати магічними. Сама найближча з них – комбінація з шести двійок, чарівне число, яке випадає на останній вівторок лютого - 22.02.2022.
Загадані в цей день бажання неодмінно збудуться, а задумане - здійсниться, тільки для цього варто знати вірний алгоритм. Про те, як це зробити без помилок читайте в нашому матеріалі нижче.
У цей день зросте ймовірність життєвих змін, відкривається коридор можливостей, які не можна упустити!
Астрологи в один голос запевняють, що цифри в даті вже є самі по собі магічними. До того ж, вівторок – це другий день тижня, і число припадає на 22-у місячну добу. Отже, двійок в цій містичній даті більше, ніж здається на перший погляд.
22.02.2022 варто загадати заповітне бажання (www.pexels.com)
Так, 2 - енергія партнерства. Це стосується як любові і відносин, так і роботи, бізнесу. Двійка - золота середина, рівновага і гармонія.
Нуль же - число нейтральне, що не володіє особливими властивостями. Тому день саме двійки заправляють всім в цей особливий день.
Що невже встигнути 22.02.2022
Що не тільки можна, але і потрібно робити в цей енергетично потужний день:
- Ставити цілі, прописувати плани на рік вперед
- Складати карту бажань
- Побалувати себе чимось приємним, зайнятися улюбленою справою
- Приймати зважені доленосні рішення
- Приступите до вивчення духовних практик або розвивати наявні навички
- Прибирати в квартирі і будинку, здихатися непотрібного
- Налагоджувати контакти, йти на примирення з близькими і рідними
- З легкістю відпустити образи і розчарування, звільнивши місце для нового і хорошого
- Провести день в гармонії з собою і навколишнім світом.
Проведіть 22.02.2022 в гаромнії та за приємними заняттями (www.pexels.com)
А ще 22.02.2022 звертайте увагу на різні знаки і підказки Всесвіту – в цей день він буде щедра на сигнали. Важливо їх не пропустити і правильно витлумачити.
Що заборонено робити 22.02.2022
А ось що робити 22.02.2022 категорично не можна. Пам'ятайте, що в цю дату слова, думки і вчинки "віддзеркалюють" і повертаються. Тому точно не варто:
- Сумувати і віддаватися зневірі
- Кричати, підвищувати голос і з'ясовувати стосунки
- Заздрити, ревнувати і подаватися іншим деструктивним почуттям
- Бажати комусь зла, думати погано про людей, пліткувати
- Встрявати в ризиковані заходи
Як правильно загадати бажання
Якщо 22.02.2022 правильно загадати бажання, то воно точно збудеться (www.pexels.com)
Астропсихолог Вікорія на сторінці в Instagram вчить, як правильно загадувати бажання 22.02.2022, щоб воно неодмінно збулося.
Вам знадобиться:
- листок паперу
- червона ручка
- свічка і невелика річ, яку ви завжди будете носити з собою.
Техніка виконання:
1.Запаліть свічку і на папері напишіть ваше бажання. У формулюваннях використовуйте теперішній час, як ніби ви вже отримали те, чого хотіли.
Далі скажіть бажання, дивлячись на предмет-амулет, який ви вибрали.
2.Від свічки підпаліть листок і дайте йому догоріти, попіл викинете за вікно, а річ, на яку ви "зрядили" бажанням, завжди носіть з собою.
Також перед тим, як приступити до ритуалу на виконання бажання, незайвим буде провести ритуал позбавлення від образ. Він робиться так:
- Запишіть на аркуші паперу всі свої страхи, тривоги, не проговорені образи.
- Візьміть металеве або порцелянове блюдо, на якому ви будете спалювати прописані почуття.
- Підпаліть листок. Коли він догорить, віддайте попіл землі.
Нагадаємо, що раніше ми писали про особливий період з середини лютого по середину березня – інгресію Сонця.
Також астролог раніше підказувала, коли краще шукати роботу, укладати договори і угоди в березні.