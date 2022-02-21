Как загадать желание в зеркальную дату 22.02.2022, чтобы оно обязательно сбылось
Февраль 2022 стал месяцем, как никогда в истории богатым на зеркальные даты. Такие комбинации имеют особую силу, поэтому их принято считать магическими. Сама ближайшая из них – комбинация из шести двоек, волшебное число, которое выпадает на последний вторник февраля - 22.02.2022.
Загаданные в этот день желания непременно сбудутся. А задуманное - осуществится, только для этого стоит знать верный алгоритм. О том, как это сделать без ошибок читайте в нашем материале ниже.
В этот день возрастет вероятность жизненных перемен, открывается коридор возможностей, которые нельзя упустить!
Астрологи в один голос уверяют, что цифры в дате уже являются сами по себе магическими. К тому же, вторник – это второй день недели, и число припадает на 22-е лунные сутки. Итак, двоек в этой мистической дате больше, чем кажется на первый взгляд.
22.02.2022 стоит загадать заветное желание (www.pexels.com)
Так, 2 - энергия партнерства. Это касается как любви и отношений, так и работы, бизнеса. Двойка – золотая середина, равновесие и гармония.
Ноль же - число нейтральное, не обладающее особыми свойствами. Поэтому день именно двойки заправляют всем в этот особенный день.
Что неужно успеть 22.02.2022
Что не только можно, но и нужно делать в этот энергетически мощный день:
- Ставить целы, прописывать планы на год вперед
- Создавать карту желаний
- Побаловать себя чем-то приятным, заняться любимым делом
- Принимать взвешенные судьбоносные решения
- Приступите к изучению духовных практик или развивать имеющиеся навыки
- Убирать в квартире и доме, избавляться от ненужного хлама
- Налаживать контакты, идти на примирение с близкими и родными
- С легкостью отпустить обиды и разочарования, освободив место для нового и хорошего
- Провести день в гармонии с собой и окружающим миром.
Проведите 22.02.2022 в гаромнии и за приятніми занятиями (www.pexels.com)
А еще 22.02.2022 обращайте внимание на различные знаки и подсказки Вселенной – в этот день она будет щедра на сигналы. Важно их не пропустить и правильно истолковать.
Что запрещено делать 22.02.2022
А вот что делать 22.02.2022 категорически нельзя. Помните, что в эту дату слова, мысли и поступки "отзеркаливают" и возвращаются. Поэтому точно не стоит:
- Грустить и предаваться унынию
- Кричать, повышать голос и выяснять отношения
- Завидовать, ревновать и подаваться другим деструктивным чувствам
- Желать кому-то зла, думать плохо о людях, сплетничать
- Встревать в рискованные мероприятия
Как правильно загадать желание
Если 22.02.2022 правильно загадать желание, то оно точно сбудется (www.pexels.com)
Астропсихолог Викория на странице в Instagram учит, как правильно загадывать желание 22.02.2022, чтобы оно неприменно сбылось.
Вам понадобится:
- листок бумаги
- красная ручка
- свеча и небольшая вещь, которую вы всегда будете носить с собой.
Техника выполнения:
1.Зажгите свечу и на бумаге напишите ваше желание. В формулировках используйте совершенное время, как будто вы уже получили то, чего хотели.
Далее произнесите желание, глядя на предмет-амулет, который вы выбрали.
2.От свечи подожгите листок и дайте ему догореть, пепел выбросите за окно, а вещь, на которую вы "зрядили" желанием, всегда носите с собой.
Также перед тем, как приступить к ритуалу на исполнение желания, нелишним будет провести ритуал избавление от обид. Он делается так:
- Запишите на листе бумаги все свои страхи, тревоги, не проговоренные обиды.
- Возьмите металлическое или фарфоровое блюдо, на котором вы будете сжигать прописанные чувства.
- Подожгите листок. Когда он догорит, предайте пепел земле.
Напомним, что ранее мы писали об особом периоде с середины февраля по середину марта – ингрессии Солнца.
Также астролог ранее подсказывала, когда лучше искать работу, заключать договора и сделки в марте.