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Как загадать желание в зеркальную дату 22.02.2022, чтобы оно обязательно сбылось

Новина українською →
Понедельник 21 февраля 2022 20:25
Как загадать желание в зеркальную дату 22.02.2022, чтобы оно обязательно сбылось Как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Февраль 2022 стал месяцем, как никогда в истории богатым на зеркальные даты. Такие комбинации имеют особую силу, поэтому их принято считать магическими. Сама ближайшая из них – комбинация из шести двоек, волшебное число, которое выпадает на последний вторник февраля - 22.02.2022.

Загаданные в этот день желания непременно сбудутся. А задуманное - осуществится, только для этого стоит знать верный алгоритм. О том, как это сделать без ошибок читайте в нашем материале ниже.

В этот день возрастет вероятность жизненных перемен, открывается коридор возможностей, которые нельзя упустить!

Астрологи в один голос уверяют, что цифры в дате уже являются сами по себе магическими. К тому же, вторник – это второй день недели, и число припадает на 22-е лунные сутки. Итак, двоек в этой мистической дате больше, чем кажется на первый взгляд.

Как загадать желание в зеркальную дату 22.02.2022, чтобы оно обязательно сбылось

22.02.2022 стоит загадать заветное желание (www.pexels.com)

Так, 2 - энергия партнерства. Это касается как любви и отношений, так и работы, бизнеса. Двойка – золотая середина, равновесие и гармония.

Ноль же - число нейтральное, не обладающее особыми свойствами. Поэтому день именно двойки заправляют всем в этот особенный день.

Что неужно успеть 22.02.2022

Что не только можно, но и нужно делать в этот энергетически мощный день:

  • Ставить целы, прописывать планы на год вперед
  • Создавать карту желаний
  • Побаловать себя чем-то приятным, заняться любимым делом
  • Принимать взвешенные судьбоносные решения
  • Приступите к изучению духовных практик или развивать имеющиеся навыки
  • Убирать в квартире и доме, избавляться от ненужного хлама
  • Налаживать контакты, идти на примирение с близкими и родными
  • С легкостью отпустить обиды и разочарования, освободив место для нового и хорошего
  • Провести день в гармонии с собой и окружающим миром.

Как загадать желание в зеркальную дату 22.02.2022, чтобы оно обязательно сбылось

Проведите 22.02.2022 в гаромнии и за приятніми занятиями (www.pexels.com)

А еще 22.02.2022 обращайте внимание на различные знаки и подсказки Вселенной – в этот день она будет щедра на сигналы. Важно их не пропустить и правильно истолковать.

Что запрещено делать 22.02.2022

А вот что делать 22.02.2022 категорически нельзя. Помните, что в эту дату слова, мысли и поступки "отзеркаливают" и возвращаются. Поэтому точно не стоит:

  • Грустить и предаваться унынию
  • Кричать, повышать голос и выяснять отношения
  • Завидовать, ревновать и подаваться другим деструктивным чувствам
  • Желать кому-то зла, думать плохо о людях, сплетничать
  • Встревать в рискованные мероприятия

Как правильно загадать желание

Как загадать желание в зеркальную дату 22.02.2022, чтобы оно обязательно сбылось

Если 22.02.2022 правильно загадать желание, то оно точно сбудется (www.pexels.com)

Астропсихолог Викория на странице в Instagram учит, как правильно загадывать желание 22.02.2022, чтобы оно неприменно сбылось.

Вам понадобится:

  • листок бумаги
  • красная ручка
  • свеча и небольшая вещь, которую вы всегда будете носить с собой.

Техника выполнения:

1.Зажгите свечу и на бумаге напишите ваше желание. В формулировках используйте совершенное время, как будто вы уже получили то, чего хотели.
Далее произнесите желание, глядя на предмет-амулет, который вы выбрали.

2.От свечи подожгите листок и дайте ему догореть, пепел выбросите за окно, а вещь, на которую вы "зрядили" желанием, всегда носите с собой.

Также перед тем, как приступить к ритуалу на исполнение желания, нелишним будет провести ритуал избавление от обид. Он делается так:

  • Запишите на листе бумаги все свои страхи, тревоги, не проговоренные обиды.
  • Возьмите металлическое или фарфоровое блюдо, на котором вы будете сжигать прописанные чувства.
  • Подожгите листок. Когда он догорит, предайте пепел земле.

Напомним, что ранее мы писали об особом периоде с середины февраля по середину марта – ингрессии Солнца.

Также астролог ранее подсказывала, когда лучше искать работу, заключать договора и сделки в марте.

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