Как загадать желание в зеркальную дату 22.02.2022, чтобы оно обязательно сбылось

Февраль 2022 стал месяцем, как никогда в истории богатым на зеркальные даты . Такие комбинации имеют особую силу, поэтому их принято считать магическими. Сама ближайшая из них – комбинация из шести двоек, волшебное число, которое выпадает на последний вторник февраля - 22.02.2022.

Загаданные в этот день желания непременно сбудутся. А задуманное - осуществится, только для этого стоит знать верный алгоритм. О том, как это сделать без ошибок читайте в нашем материале ниже .

В этот день возрастет вероятность жизненных перемен, открывается коридор возможностей, которые нельзя упустить!

Астрологи в один голос уверяют, что цифры в дате уже являются сами по себе магическими. К тому же, вторник – это второй день недели, и число припадает на 22-е лунные сутки. Итак, двоек в этой мистической дате больше, чем кажется на первый взгляд.

22.02.2022 стоит загадать заветное желание (www.pexels.com)

Так, 2 - энергия партнерства. Это касается как любви и отношений, так и работы, бизнеса. Двойка – золотая середина, равновесие и гармония.

Ноль же - число нейтральное, не обладающее особыми свойствами. Поэтому день именно двойки заправляют всем в этот особенный день.

Что неужно успеть 22.02.2022

Что не только можно, но и нужно делать в этот энергетически мощный день:

Ставить целы, прописывать планы на год вперед

Создавать карту желаний

Побаловать себя чем-то приятным, заняться любимым делом

Принимать взвешенные судьбоносные решения

Приступите к изучению духовных практик или развивать имеющиеся навыки

Убирать в квартире и доме, избавляться от ненужного хлама

Налаживать контакты, идти на примирение с близкими и родными

С легкостью отпустить обиды и разочарования, освободив место для нового и хорошего

Провести день в гармонии с собой и окружающим миром.

Проведите 22.02.2022 в гаромнии и за приятніми занятиями (www.pexels.com)

А еще 22.02.2022 обращайте внимание на различные знаки и подсказки Вселенной – в этот день она будет щедра на сигналы. Важно их не пропустить и правильно истолковать.

Что запрещено делать 22.02.2022

А вот что делать 22.02.2022 категорически нельзя. Помните, что в эту дату слова, мысли и поступки "отзеркаливают" и возвращаются. Поэтому точно не стоит:

Грустить и предаваться унынию

Кричать, повышать голос и выяснять отношения

Завидовать, ревновать и подаваться другим деструктивным чувствам

Желать кому-то зла, думать плохо о людях, сплетничать

Встревать в рискованные мероприятия

Как правильно загадать желание

Если 22.02.2022 правильно загадать желание, то оно точно сбудется (www.pexels.com)

Астропсихолог Викория на странице в Instagram учит, как правильно загадывать желание 22.02.2022, чтобы оно неприменно сбылось.

Вам понадобится:

листок бумаги

красная ручка

свеча и небольшая вещь, которую вы всегда будете носить с собой.

Техника выполнения:

1.Зажгите свечу и на бумаге напишите ваше желание. В формулировках используйте совершенное время, как будто вы уже получили то, чего хотели.

Далее произнесите желание, глядя на предмет-амулет, который вы выбрали.

2.От свечи подожгите листок и дайте ему догореть, пепел выбросите за окно, а вещь, на которую вы "зрядили" желанием, всегда носите с собой.

Также перед тем, как приступить к ритуалу на исполнение желания, нелишним будет провести ритуал избавление от обид. Он делается так: