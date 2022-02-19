Предательство и самообман: астролог назвала важный период для всех знаков и уточнила, когда он закончится

Астролог Елена Молдованова на странице в Instagram рассказала об особом периоде – ингрессии Солнца из знака в знак, и пояснила, что стоит, а что ненужно делать в этот отрезок времени.

18 февраля Солнце покинуло знак Водолея и переходит в самый чувствительный, эмоциональный и противоречивый знак Зодиака, - Рыбы. В знаке Рыбы Солнце задержится до 19 марта, включительно. А далее новый переход в следующий знак.

⠀

На что будет акцент этого периода? Какие темы актуальны? Подведение итогов. Это крайний месяц перед весенним равноденствием - 20.03 начало нового астрономического года.

Это значит, что пришло время подвести итоги года, проанализировать произошедшие с нами события, похвалить себя за достижения и успехи. А главное - наметить план развития на будущий год, чтобы стартовать с его воплощением уже после 20.03.

⠀

Отдых. Самое время отправиться в путешествие или оздоровиться в санатории. Это месяц, когда можем чувствовать себя обесточенными и уставшими. Возьмите за правило каждый год в марте отдыхать, разгружать нервную систему, меньше общаться, созерцать природу, любоваться красивыми видами, быть наедине со своими мыслями, идеями, планами.

⠀

Психология. Хорошо на транзите Солнца по Рыбам погрузиться в изучение возможностей собственной психики и подсознания. Почитайте соответствующую литературу, зайдите в интересный обучающий тренинг, практикуйте йогу, медитации, поработайте один на один с психотерапевтом.



Скриншот (instagram.com/moldovanova_astrolog)