Загадкова смерть Давиденко: стало відомо про ворогів депутата

Валерій Давиденко був виявлений мертвим у суботу, 23 травня. Тіло 47-річного депутата знайшли в туалеті в його офісі. Його виявила прибиральниця. Спочатку правоохоронці говорили про самогубство, але потім з'явилися інші версії.

За даними джерела в правоохоронних органах зараз розглядається три версії інциденту. Це вбивство, інсценоване під самогубство, суїцид і доведення до самогубства.

Основна версія правоохоронців – доведення до самогубства. І така версія не безпідставна. Про це говорять дані відеозапису, який постійно вівся в офісі народного депутата. На відео видно, як він ходить по офісу, потім заходить в туалет, і більше не виходить. Далі з'являється прибиральниця, яка і викликала поліцію. Про це повідомляє Апостроф.

При цьому родичі й друзі Давиденко не вірять в те, що він міг покінчити життя самогубством. Крім того, джерело повідомило цікаві деталі події.

За день до інциденту у нардепа була важлива зустріч, після якої він відключив телефон і більше його не вмикав. На телефон Давиденко покладають великі надії, але поки його не можуть знайти.

"Є порожня пляшка алкогольного напою, але говорити про те, хто і коли її випив, і чи був нардеп в стані алкогольного сп'яніння на момент смерті ще рано", - розповіло джерело.

У поліції вважають, що Давиденко вів якісь непрості переговори і йому могли загрожувати, в тому числі використовуючи погрози йому або його сім'ї, що, могло схилити нардепа до самогубства. При цьому знайомі убитого відкидають цю версію.

Разом з тим, джерело в правоохоронних органах, і знайомі Давиденко заявили, що у нього були серйозні конфлікти, які могли стати причиною трагедії.

Один зі знайомих розповів, що у нардепа було багато ворогів, включаючи відомого бізнесмена з оточення Януковича Сергія Курченка. Інше джерело заявило, що це могло бути добре сплановане вбивство.

"Відкрите вікно, крісло в туалеті - все це свідчить про вбивство і спробі інсинуації самогубства. Є, звичайно, питання відеозапису, де немає вбивці, але профі можуть і тут спрацювати так, щоб не потрапити на запис або пізніше видалити або відредагувати", - заявив знайомий Давиденко.

Давиденко був членом депутатської групи "Довіра". Пройшов у Верховну раду в 2014 році, здобувши перемогу в одномандатному окрузі № 208 у Чернігівській області. У 2019 році повторно виграв вибори по округу.

Нагадаємо, що народного депутата Валерія Давиденко знайшли мертвим з вогнепальним пораненням голови. Після цього поліція відкрила справу і кваліфікували її як умисне вбивство.