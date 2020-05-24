Загадочная смерть Давиденко: стало известно о врагах депутата

Валерий Давиденко был обнаружен мертвым в субботу, 23 мая. Тело 47-летнего депутата нашли в туалете в его офисе. Его выявила уборщица. Изначально правоохранители говорили о самоубийстве, но потом появились другие версии.

По данным источника в правоохранительных органах в данное время рассматривается три версии инцидента. Это убийство, инсценированное под самоубийство, суицид и доведение до самоубийства.

Основная версия правоохранителей – доведение до самоубийства. И такая версия не безосновательная. Об этом говорят данные видеозаписи, которая постоянно велась в офисе народного депутата. На видео видно, как он ходит по офису, затем заходит в туалет, и больше не выходит. Далее появляется уборщица, которая и вызвала полицию. Об этом сообщает Апостроф.

При этом родственники и друзья Давиденко не верят в то, что он мог покончить жизнь самоубийством. Кроме того, источник сообщил интересные детали происшествия.

За день до инцидента у нардепа была важная встреча, после которой он отключил телефон и больше его не включал. На телефон Давиденко возлагают большие надежды, но пока его не могут найти.

"Есть пустая бутылка алкогольного напитка, но говорить о том, кто и когда ее выпил, и был ли нардеп в состоянии алкогольного опьянения на момент смерти еще рано", - рассказал источник.

В полиции считают, что Давиденко вел какие-то непростые переговоры и ему могли угрожать, в том числе используя угрозы ему или его семье, что, могло склонить нардепа к самоубийству. При этом знакомые убитого отвергают данную версию.

Вместе с тем, и источник в правоохранительных органах, и знакомые Давиденко заявили, что у него были серьезных конфликты, которые могли стать причиной трагедии.

Один из знакомых рассказал, что у нардепа было много врагов, включая известного бизнесмена из окружения Януковича Сергея Курченко. Другой источник заявил, что это могло быть хорошо спланированное убийство.

"Открытое окно, кресло в туалете - все это свидетельствует об убийстве и попытке инсинуации самоубийства. Есть, конечно, вопросы видеозаписи, где нет убийцы, но профи могут и здесь сработать так, чтобы не попасть на запись или позже удалить их или отредактировать", - заявил знакомый Давиденко.

Давиденко был членом депутатской группы "Доверие". Прошел в Верховную раду в 2014 году, одержав победу в одномандатном округе № 208 в Черниговской области. В 2019 году повторно выиграл выборы по округу.

Напомним, что народного депутата Валерия Давыденко нашли мертвым с огнестрельным ранением головы. После этого полиция открыла дело и квалифицировали его как умышленное убийство.