"Загнивання в деталях": в мережі показали свіжі фото з окупованого Криму

На знімках показала вся "принадність" життя на півострові
У мережі показали нові сумні фото з окупованого Криму. Їх опублікували на сторінці "Кримський бандерівець" в Twitter.
"До окупації площу Радянську в Ялті завжди прикрашали красиво висаджені квіти. Тепер тут просто вигоріла під сонцем трава. І це самий центр міста, перед вікнами будинку, де тепер засідають окупанти. Окупація та загнивання в деталях", - сказано в підписі до фото.
Фото: Площа в Ялті (twitter.com/CrimeaUA1)
На знімку видно, що площа в Ялті поступово приходить в запустіння. На ній вигорів газон, який раніше постійно прикрашали квітами.
Скріншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)
Також у коментарях показали фото поштового відділення в Криму. Знімок був зроблений місяць тому.
Фото: Поштове відділення (twitter.com/freeTymokhin)
Раніше у мережі показали свіжі фото з Криму.
В окупованому Криму на одному з пляжів біля Алушти виявили мертвого дельфіна. Про це повідомили на сторінці RoksolanaToday&Крим в соціальній мережі Twitter.
Згадаємо також і про сумні події півострова. У Сімферополі кримчанин влаштував публічний акт самоспалення, а на ПБК, в Алушті людей ховають прямо в річці.
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