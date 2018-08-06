"Загнивання в деталях": в мережі показали свіжі фото з окупованого Криму

Фото: pixabay

На знімках показала вся "принадність" життя на півострові

У мережі показали нові сумні фото з окупованого Криму. Їх опублікували на сторінці "Кримський бандерівець" в Twitter.

"До окупації площу Радянську в Ялті завжди прикрашали красиво висаджені квіти. Тепер тут просто вигоріла під сонцем трава. І це самий центр міста, перед вікнами будинку, де тепер засідають окупанти. Окупація та загнивання в деталях", - сказано в підписі до фото.

Фото: Площа в Ялті (twitter.com/CrimeaUA1)

На знімку видно, що площа в Ялті поступово приходить в запустіння. На ній вигорів газон, який раніше постійно прикрашали квітами.

Скріншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

Також у коментарях показали фото поштового відділення в Криму. Знімок був зроблений місяць тому.

Фото: Поштове відділення (twitter.com/freeTymokhin)

Раніше у мережі показали свіжі фото з Криму.

В окупованому Криму на одному з пляжів біля Алушти виявили мертвого дельфіна. Про це повідомили на сторінці RoksolanaToday&Крим в соціальній мережі Twitter.

Згадаємо також і про сумні події півострова. У Сімферополі кримчанин влаштував публічний акт самоспалення, а на ПБК, в Алушті людей ховають прямо в річці.

5 недорогих і затишних місць для відпочинку на Чорному морі