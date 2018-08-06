"Загнивание в деталях": в сети показали свежие фото из оккупированного Крыма

Фото: pixabay

На снимках показала вся "прелесть" жизни на полуострове

В сети показали новые печальные фото из оккупированного Крыма. Их опубликовали на странице "КРЫМский бандеровец" в Twitter.

"До оккупации площадь Советскую в Ялте всегда украшали красиво высаженные цветы. Теперь здесь просто выгоревшая под солнцем трава. И это самый центр города, перед окнами здания, где теперь заседают оккупанты. Оккупация и загнивание в деталях", - сказано в подписи к фото.

Фото: Площадь в Ялте (twitter.com/CrimeaUA1)

На снимке видно, что площадь в Ялте постепенно приходит в запустение. На ней выгорел газон, который ранее постоянно украшали цветами.

Скриншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

Также в комментариях показали фото почтового отделения в Крыму. Снимок был сделан месяц назад.

Фото: Почтовое отделение (twitter.com/freeTymokhin)

Ранее в сети показали свежие фото из Крыма.

В оккупированном Крыму на одном из пляжей возле Алушты обнаружили мертвого дельфина. Об этом сообщили на странице RoksolanaToday&Крым в социальной сети Twitter.

Упомянем также и о печальных событиях полуострова. В Симферополе крымчанин устроил публичный акт самосожжения, а на ЮБК, в Алуште людей хоронят прямо в реке.

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