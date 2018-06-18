Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На Закарпатті машина швидкої допомоги потрапила в ДТП

STYLERLIFE        18.06.2018 - 20:45

У машині перевозили пацієнта

На Закарпатті, поблизу села Ганьковиця, карета швидкої допомоги потрапила в ДТП. Про це повідомляє патрульна поліція Закарпатській області на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Відомо, що машина швидкої допомоги разом з пацієнтом рухалася по трасі Київ-Чоп. Водій автомобіля не впорався з керуванням і з'їхав у кювет.

За словами водія, він рухався з увімкненими світловими проблисковими маячками, а інші учасники автомобільного руху не надали йому перевагу в русі і саме з-за цього він не зміг вибрати безпечну швидкість і з'їхав у кювет.

Даний автомобіль перевозив пацієнта з Міжгірської районної лікарні в обласну медичну установу. На щастя, в результаті ДТП ніхто не постраждав.

 

Фото: ДТП на трасі Київ-Чоп (facebook.com/zakpolice)

"Зараз водія перевірили на вміст алкоголю. Результат - тверезий. На 61-річного водія швидкої допомоги, патрульні склали протокол за статтею 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу). Будьте уважні та відповідальні за кермом. НЕ наражайте себе та інших учасників дорожнього руху на небезпеку", - сказано в повідомленні патрульної поліції.

Скріншот поста (facebook.com/zakpolice)

Нагадаємо, у Києві літній велосипедист помер прямо під час руху.

У Києві, на Борщагівці помер велосипедист. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook. 74-річний пенсіонер їхав на велосипеді, але раптово впав на дорогу, ледь не потрапивши під колеса вантажівки.

Марш рівності в Києві (video.rbc.ua)

Принц Камбоджі потрапив у серйозне ДТП: є жертви Наїзд таксі в центрі Москви: стало відомо про здоров'я українки
Теги: Закарпаття, скорая помощь, ДТП
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся