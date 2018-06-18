На Закарпатті машина швидкої допомоги потрапила в ДТП

У машині перевозили пацієнта

На Закарпатті, поблизу села Ганьковиця, карета швидкої допомоги потрапила в ДТП. Про це повідомляє патрульна поліція Закарпатській області на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Відомо, що машина швидкої допомоги разом з пацієнтом рухалася по трасі Київ-Чоп. Водій автомобіля не впорався з керуванням і з'їхав у кювет.

За словами водія, він рухався з увімкненими світловими проблисковими маячками, а інші учасники автомобільного руху не надали йому перевагу в русі і саме з-за цього він не зміг вибрати безпечну швидкість і з'їхав у кювет.

Даний автомобіль перевозив пацієнта з Міжгірської районної лікарні в обласну медичну установу. На щастя, в результаті ДТП ніхто не постраждав.

Фото: ДТП на трасі Київ-Чоп (facebook.com/zakpolice)

"Зараз водія перевірили на вміст алкоголю. Результат - тверезий. На 61-річного водія швидкої допомоги, патрульні склали протокол за статтею 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу). Будьте уважні та відповідальні за кермом. НЕ наражайте себе та інших учасників дорожнього руху на небезпеку", - сказано в повідомленні патрульної поліції.

Скріншот поста (facebook.com/zakpolice)

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