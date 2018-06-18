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На Закарпатье машина скорой помощи попала в ДТП

STYLERLIFE        18.06.2018 - 20:45

В машине перевозили пациента

На Закарпатье, вблизи села Ганьковица, карета скорой помощи попала в ДТП. Об этом сообщает патрульная полиция Закарпатской области на своей странице в социальной сети Facebook.

Известно, что машина скорой помощи вместе с пациентом двигалась по трассе Киев-Чоп. Водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет.

По словам водителя, он двигался с включенными световыми проблесковыми маячками, а другие участники автомобильного движения не предоставили ему преимущество в движении и именно из-за этого он не смог выбрать безопасную скорость и съехал в кювет.

Данный автомобиль перевозил пациента из Межгорской районной больницы в областное медицинское учреждение. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

 

Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (facebook.com/zakpolice)

"Сейчас водителя проверили на содержание алкоголя. Результат - трезвый. На 61-летнего водителя скорой помощи, патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортного средства). Будьте внимательны и ответственны за рулем. НЕ подвергайте себя и других участников дорожного движения опасности", - сказано в сообщении патрульной полиции.

Скриншот поста (facebook.com/zakpolice)

Напомним, в Киеве пожилой велосипедист умер прямо во время движения.

В Киеве, на Борщаговке умер велосипедист. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. 74-летний пенсионер ехал на велосипеде, но внезапно упал на дорогу, едва не попав под колеса грузовика.

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Теги: Закарпатье, скорая помощь, ДТП
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