Закарпаття накрила потужна злива з градом (відео)

Негода протримається до кінця тижня

У Закарпатській області пройшла сильна злива з градом. Про це повідомляє видання Мukachevo.net, яке опублікувало відео негоди.

Так, погіршення погодних умов спостерігалося у Свалявському районі області. Там сильний дощ, який супроводжувався градом, пройшов близько 19:00. Схожа ситуація була в селі Рудникова Гута.

Відео: Негода на Закарпатті (facebook.com/Mukachevo.net)

За словами синоптиків, така погода може протриматися в Закарпатській області до кінця тижня.

До речі, синоптик попередила про негоду.

У середу, 6 червня, на території більшості областей температура повітря знизиться до +18+24 градусів. На Півдні, південному сході, зокрема в Запоріжжі і Донецької області, на Закарпатті очікується +24+27 градусів.

"Дощі найбільш вірогідні в середу в південних областях, в Криму – сухо", - повідомила експерт.

"На решті території України, оскільки ми будемо перебувати в тилу фронту, буде панувати суха погода", - додала вона.

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