"Ощутимо похолодает": синоптик предупредила о непогоде

Украинцам рассказали, где ожидать дождей

В Украине со среды, 6 июня, ожидается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня в Украине будет жарко и душно, завтра - похолодает. Ощутимо", - предупредила она.

В среду, 6 июня, на территории большинства областей температура воздуха снизится до +18+24 градусов. На Юге, юго-востоке, в частности в Запорожье и Донецкой области, на Закарпатье ожидается +24+27 градусов.

"Дожди наиболее вероятны в среду в южных областях, в Крыму – сухо", - сообщила эксперт.

"На остальной территории Украины, поскольку мы будем находиться в тылу фронта, будет господствовать сухая погода", - добавила она.

В Киеве 6 июня также ожидается похолодание - днем около +20 градусов, осадков не будет.

"Следующая ночь, ночь на четверг, будет кратковременно холодной. на Севере и Западе +9+12, местами +7+9 градусов. Остальные территории - ночные +10+15 градусов", - рассказала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"А пока что занимаемся с Апельмоном (котом – ред.) уже привычным делом. Приложив руку и лапу лодочкой ко лбу, высматриваем атмосферный фронт. Что он даст сегодня и вообще ли что-то нальет? Сейчас фронт проходит с севера Польши - Варшавы - через наши Волынь, Ровенскую, Черниговскую области по перебрик", - написала Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, стало известно, откуда в Киеве так много бабочек.

Срочная новость за 4 июня (видео: РБК-Украина)