"Відчутно похолодає": синоптик попередила про негоду

Українцям розповіли, де очікувати дощів

В Україні з середи, 6 червня, очікується похолодання. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сьогодні в Україні буде спекотно і парко, завтра - похолодає. Відчутно", - попередила вона.

У середу, 6 червня, на території більшості областей температура повітря знизиться до +18+24 градусів. На Півдні, південному сході, зокрема у Запоріжжі та Донецькій області, а також на Закарпатті очікується +24+27 градусів.

"Дощі найбільш ймовірні у середу у південних областях, в Криму – сухо", - повідомила експерт.

"На решті території України, оскільки ми перебуватимемо в тилу фронту, пануватиме суха погода", - додала вона.

У Києві 6 червня також очікується похолодання - вдень близько +20 градусів, опадів не буде.

"Наступна ніч, ніч на четвер, буде короткочасно холодною. на Півночі та Заході +9+12, місцями +7+9 градусів. Решта території - нічні +10+15 градусів", - розповіла синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"А поки що займаємося з Апельмоном (котом – ред.) вже звичною справою. Приклавши руку і лапу човником до лоба, виглядаємо атмосферний фронт. Що він дасть сьогодні чи взагалі щось наллє? Зараз фронт проходить з півночі Польщі - вище Варшави - через наші Волинь, Рівненську, Чернігівську області аж за порєбрік", - написала Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

До речі, стало відомо, звідки в Києві так багато метеликів.

Термінова новина за 4 червня (відео: РБК-Україна)