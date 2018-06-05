Стало відомо, звідки в Києві так багато метеликів

Явище пов'язане з погодними умовами

У понеділок, 4 червня, киян здивувало нашестя метеликів "Сонцевик рудо-чорний". Їх велика кількість пояснив ентомолог, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділом ентомології Інституту зоології Валерій Корнєєв на своїй сторінці в Facebook.

"Сонцевик рудо-чорний – так називається метелик, масово з'явився сьогодні – має гусеницю, що живиться на листяних деревах, переважно на вербах і тополях. Минулий рік був для нього особливо сприятливий, і дорослі метелики минулого року були також численні. Весна цього року була "моментальної", тому і метелики, які дожили до весни в нычках, відклали яйця практично одночасно, у перший же день", – пояснив він.

Фото: Сонцевик рудо-чорний (facebook.com/valery.korneyev)

А травень гусениці швидко розвинулися і окуклились майже одночасно.

"Лялечка розвивалася трохи більше тижня, поки всередині неї сформувалися крильця і ніжки, і тільки вночі пройшов хороший дощ, всі лялечки лопнули, і сьогодні вранці дружно вийшли імаго, тобто, дорослі метелики", – сказав професор.

За словами Корнєєва, в Європі та Центральній Азії ентомологи спостерігають катастрофічне падіння чисельності більшості видів метеликів через несприятливі умови.

Фото: Сонцевик рудо-чорний (facebook.com/valery.korneyev)

Сонцевик рудо-чорний у незначній кількості поширений по всій території України. Відмітна риса – лапки жовті і яскраво-червоне забарвлення крил.

Скріншот поста (facebook.com/valery.korneyev)

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