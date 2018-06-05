Стало известно, откуда в Киеве так много бабочек

Явление связано с погодными условиями

В понедельник, 4 июня, киевлян удивило нашествие бабочек "Сонцевик рыже-черный". Их большое количество объяснил энтомолог, доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом энтомологии Института зоологии Валерий Корнеев на своей странице в Facebook.

"Сонцевик рыже-черный – так называется бабочка, – массово появился сегодня – имеет гусеницу, питающуюся на самых лиственных деревьях, преимущественно на ивах и тополях. Прошлый год был для него особенно благоприятен, и взрослые бабочки прошлого года были также многочисленны. Весна в этом году была "моментальной", поэтому и бабочки, дожившие до весны в нычках, отложили яйца практически одновременно, в первый же благоприятный день", – пояснил он.

Фото: Сонцевик рыже-черный (facebook.com/valery.korneyev)

А май гусеницы быстро развились и окуклились почти одновременно.

"Куколка развивалась чуть больше недели, пока внутри нее сформировались крылышки и ножки, и только ночью прошел хороший дождь, все куколки лопнули, и утром сегодня дружно вышли имаго, то есть, взрослые бабочки", – сказал профессор.

По словам Корнеева, в Европе и Центральной Азии энтомологи наблюдают катастрофическое падение численности большинства видов бабочек из-за неблагоприятных условий.

Фото: Сонцевик рыже-черный (facebook.com/valery.korneyev)

Сонцевик рыже-черный в незначительном количестве распространен по всей территории Украины. Отличительная черта – желтые лапки и ярко-красная окраска крыльев.

Скриншот поста (facebook.com/valery.korneyev)

Кстати, синоптики рассказали об изменении погоды.

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