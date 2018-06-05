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Закарпатье накрыл мощный ливень с градом (видео)

STYLERLIFE        05.06.2018 - 15:17
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

Непогода продержится до конца недели

В Закарпатской области прошел сильный ливень с градом. Об этом сообщает издание Мukachevo.net, которое опубликовало видео непогоды.

Так, ухудшение погодных условий наблюдалось в Свалявском районе области. Там сильный дождь, который сопровождался градом, прошел около 19:00. Похожая ситуация была в селе Рудничная Гута.

Видео: Непогода на Закарпатье (facebook.com/Mukachevo.net)

По словам синоптиков, такая погода может продержаться в Закарпатской области до конца недели.

Кстати, синоптик предупредила о непогоде.

В среду, 6 июня, на территории большинства областей температура воздуха снизится до +18+24 градусов. На Юге, юго-востоке, в частности в Запорожье и Донецкой области, на Закарпатье ожидается +24+27 градусов.

"Дожди наиболее вероятны в среду в южных областях, в Крыму – сухо", - сообщила эксперт.

"На остальной территории Украины, поскольку мы будем находиться в тылу фронта, будет господствовать сухая погода", - добавила она.

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Теги: град, погода
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