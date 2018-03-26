На Закарпатті батько протягом шести років ґвалтував свою малолітню дочку

За вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі

У Берегівському районі Закарпатської області правоохоронці затримали місцевого жителя, який ґвалтував свою малолітню дочку. Про це передає прес-служба поліції регіону.

23 березня до поліції звернулася директор школи в одному із сіл Берегівського району, яка заявила про зґвалтування 10-річної учениці її батьком. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 34-річний місцевий мешканець підозрюється у зґвалтуванні своєї малолітньої дочки.

Інформацію про це правопорушення внесено у єдиний реєстр досудових розслідувань.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

За вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

За інформацією місцевого видання transkarpatia.net, місцевий житель вже 6 років неприродно свою ґвалтує неповнолітньою дочку. Поліція, яка прибула на місце проживання нелюда, опитала дочку, яка даний факт підтвердила.

Раніше повідомлялося, що у Києві на вулиці Бальзака, чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку.