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На Закарпатті батько протягом шести років ґвалтував свою малолітню дочку

STYLERLIFE        26.03.2018 - 16:35
Фото РБК-Україна
Фото РБК-Україна

За вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі

У Берегівському районі Закарпатської області правоохоронці затримали місцевого жителя, який ґвалтував свою малолітню дочку. Про це передає прес-служба поліції регіону.

23 березня до поліції звернулася директор школи в одному із сіл Берегівського району, яка заявила про зґвалтування 10-річної учениці її батьком. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 34-річний місцевий мешканець підозрюється у зґвалтуванні своєї малолітньої дочки.

Інформацію про це правопорушення внесено у єдиний реєстр досудових розслідувань.  

Чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Суд обрав  підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. 

За вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі. 

За інформацією місцевого видання transkarpatia.net, місцевий житель вже 6 років неприродно свою ґвалтує неповнолітньою дочку. Поліція, яка прибула на місце проживання нелюда, опитала дочку, яка даний факт підтвердила.

Раніше повідомлялося, що у Києві на вулиці Бальзака, чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку.

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Теги: Изнасилование
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