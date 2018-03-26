На Закарпатье отец в течение шести лет насиловал свою малолетнюю дочь

За содеянное подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы

В Береговском районе Закарпатской области правоохранители задержали местного жителя, который насиловал свою малолетнюю дочь. Об этом передает пресс-служба полиции региона.

23 марта в полицию обратилась директор школы в одном из сел Береговского района, которая заявила об изнасиловании 10-летней ученицы ее отцом. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 34-летний местный житель подозревается в изнасиловании своей малолетней дочери.

Информация об этом правонарушении внесена в единый реестр досудебных расследований.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

За совершенное подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

По информации местного издания transkarpatia.net, местный житель уже 6 лет неестественно насилует свою несовершеннолетнюю дочь. Полиция, которая прибыла на место проживания изверга, опросила дочь, которая данный факт подтвердила.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Бальзака, мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку.