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На Закарпатті прощаються з убитим під час нападу на табір ромів у Львові (фото)

STYLERLIFE        28.06.2018 - 17:57
Фото: Табір ромів (Мирослав Горват/zapret.com)
Фото: Табір ромів (Мирослав Горват/zapret.com)

У мережі з'явився знімок з похорону загиблого

У селищі Сарна Закарпатської області в четвер, 28 червня, прощаються з 24-річним ромом Давидом Папою, який був убитий 24 червня під час нападу на ромський табір у Львові. Про це повідомляє "Громадське".

За словами дядька вбитого - Андрія, прощання з Давидом триває другий день. На панахиду в четвер з'їжджаються ромські релігійні та громадські діячі з усього регіону.

Фото: hromadske.ua

Нагадаємо, в ніч на 24 червня група молодих людей напала на ромський табір і зарізала людину.

Поліція затримала всіх нападників – їх було вісім. Також правоохоронці встановили та затримали 20-річного організатора нападу. 26 червня організатору оголосили про підозру у вбивстві.

Вісім затриманих визнали, що є учасниками незареєстрованого угруповання "Твереза і зла молодь".

Раніше повідомлялося, що пораненого хлопця виписали з лікарні.

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Теги: похорон, цыгане, Закарпатская область
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