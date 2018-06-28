На Закарпатье прощаются с убитым во время нападения на табор ромов во Львове (фото)

В сети появился снимок с похорон погибшего

В поселке Серна Закарпатской области в четверг, 28 июня, прощаются с 24-летним ромом Давидом Папой, который был убит 24 июня во время нападения на ромский табор во Львове. Об этом сообщает "Громадське".

По словам дяди убитого - Андрея, прощание с Давидом продолжается второй день. На панихиду в четверг съезжаются ромские религиозные и общественные деятели со всего региона.

Фото: hromadske.ua

Напомним, в ночь на 24 июня группа молодых людей напала на ромский табор и зарезала человека.

Полиция задержала всех нападавших – их было восемь. Также правоохранители установили и задержали 20-летнего организатора нападения. 26 июня организатору объявили о подозрении в убийстве.

Восемь задержанных признали, что являются участниками незарегистрированной группировки "Трезвая и злая молодежь".

Ранее сообщалось, что раненого парня выписали из больницы.

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