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Нападение на ромов во Львове: раненого парня выписали из больницы

STYLERLIFE        28.06.2018 - 10:55
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Его состояние оценивается как плохое

Раджа Арпадома, который пострадал во время нападения на лагерь ромов во Львове, выписали из больницы, хотя он все еще в плохом состоянии. Об этом сообщил депутат Ужгородского городского совета, председатель "Объединения ромов Ужгорода" Мирослав Горват, пишет "Громадське".

Он отметил, что 19-летний парень не может нормально дышать, но, несмотря на это, в среду, 27 июня, его выписали из больницы.

"Его состояние плохое. Но сейчас он уже должен быть в поезде и под утро должен приехать домой в Мукачевский район, потому что во Львове оставаться боится", — рассказал Горват.

Другие ромы, которые подверглись нападению, уже выехали из родного села. 28 июня там состоятся похороны убитого Давида Папа.

Напомним, что нападение на лагерь ромов во Львове произошло в субботу, 23 июня. В результате инцидента погиб один человек и еще четверо, в том числе ребенок, получили ранения.

Ранее пострадавший во время погрома лагеря ромов рассказал подробности нападения.

19-летний Радж получил пять ножевых ранений, четыре из которых пришлись в спину и одно в руку. Брат парня Давид в результате нападения скончался в больнице. Как рассказал Радж, из раны брата были видны внутренности.

По словам местных жителей, которые имеют рядом дачи здесь появился недавно. Ромы занимались подработками и даже обрабатывали местным огороды.

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Теги: нападение, цыгане
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